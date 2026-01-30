Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Inter de Miami hizo oficial la llegada de Germán Berterame

Germán Berterame l IMAGO7
Ricardo Olivares 13:19 - 30 enero 2026
El delantero mexicano llega al conjunto campeón de la MLS

Finalmente, la larga novela entre Germán Berterame y los Rayados de Monterrey llegó a su fin. El delantero naturalizado mexicano concluye oficialmente su etapa con el conjunto albiazul, luego de tres años y medio defendiendo la camiseta regiomontana, para convertirse en jugador del Inter de Miami. Con los del norte tuvo un periodo en el que se consolidó como uno de los referentes ofensivos del club y dejó números importantes en el ataque.

Oliver Torres y Germán Berterame en celebración | IMAGO 7
Oliver Torres y Germán Berterame en celebración | IMAGO 7

Durante su paso por Monterrey, Berterame vivió distintas etapas, desde momentos de alta efectividad goleadora hasta lapsos de irregularidad, sin embargo, siempre fue una opción constante para los diferentes cuerpos técnicos que pasaron por la institución. Su entrega dentro del terreno de juego y su olfato goleador lo llevaron a ganarse un lugar entre los delanteros más productivos en la historia reciente del club.

Ahora, Germán Berterame emprende una nueva aventura en su carrera profesional al convertirse en nuevo futbolista del Inter Miami de la Major League Soccer. En el conjunto estadounidense será dirigido por el argentino Javier Mascherano y compartirá vestidor con figuras de talla mundial como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, en lo que representa un reto importante tanto a nivel deportivo como mediático para el atacante.

Germán Berterame | MEXSPORT

La salida del delantero fue confirmada de manera oficial por el Club de Futbol Monterrey a través de sus redes sociales, donde agradecieron públicamente el compromiso, la profesionalidad y la entrega que mostró el nacido en Argentina durante su estancia con los Rayados, deseándole éxito en su nuevo desafío fuera del futbol mexicano.

Germán Berterame busca revancha personal en el Clásico Regio ante Tigres | IMAGO7

En lo numérico, Berterame se despide de la institución regiomontana tras disputar un total de 153 partidos oficiales, en los que logró marcar 68 goles y aportar 15 asistencias. Estas cifras lo colocan dentro del Top ocho de los máximos goleadores históricos del club, dejando una huella significativa en la historia reciente de Rayados y cerrando así un capítulo importante tanto para el jugador como para la institución.

