Ex de Cruz Azul es anunciado como nuevo refuerzo de Boca Juniors

Boca Juniors sigue poniendo en forma su proyecto para el 2026, pues este martes 27 de enero ha anunciado a un par de refuerzos para su plantel, con un exjugador de Liga MX incluido, específicamente ex de Cruz Azul, siendo parte del plantel aún en 2023, recordado por la afición como uno de los últimos 10 del club.

El equipo argentino le ha dado la bienvenida asegurando que son "El único grande", además de mostrar sus pruebas médicas junto al otro refuerzo Santiago Ascacibar, dejando en claro que ambos están listos para incorporarse.

El nuevo refuerzo de Boca fue jugador de los cementeros | Imago7

¿Quién es el excementero que llega a Boca?

Se trata de Ángel Romero, jugador argentino de 33 años, quien durante un año (2022-2023), fue parte de Cruz Azul, después de haber sido agente libre tras su primer paso por el futbol argentino.

Romero llega procedente del futbol brasileño, pues su anterior equipo fue Corinthians, con quienes también ya había tenido una primera etapa durante el inicio de su carrera. Actualmente, el precio del 'Inventor' no rebasa el millón de euros, quedándose solamente en 900 mil euros, misma cifra con la que Boca se ha hecho de sus servicios.

Romero festejando una anotación con Cruz Azul en el Estadio Azteca | Imago7

Romero nunca ha jugado fuera del continente americano, pues su debut fue en Cerro Porteño, ha pasado por Corinthians, Cruz Azul y San Lorenzo de Almagro, únicos clubes en los que ha desarrollado toda su carrera.

¿Cuáles fueron los números de Romero en La Máquina?

Durante su estancia con Cruz Azul, Ángel Romero jugó un total de 39 partidos en torneos tanto de Liga MX, Campeón de Campeones y Concachampions.

En cuanto a sus números, el 'Inventor' fue autor de cinco goles, dos en el Apertura 2022, uno en el Campeón de Campeones ante Atlas en 2022, uno en el Clausura 2022 y uno más en la edición de la Copa de Campeones de CONCACAF de ese mismo año. También sumó un total de tres asistencias y cinco tarjetas amarillas en 2,148 minutos disputados como jugador celeste.

Primera foto oficial de Romero como jugador de Boca | X: @BocaJrsOficial