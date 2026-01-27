Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Ex de Cruz Azul es anunciado como nuevo refuerzo de Boca Juniors

El nuevo refuerzo de Boca fue parte de la plantilla de La Máquina en 2022 | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 16:46 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cuadro bostero ha hecho oficial dos contrataciones, una de un exjugador de la Liga MX

Boca Juniors sigue poniendo en forma su proyecto para el 2026, pues este martes 27 de enero ha anunciado a un par de refuerzos para su plantel, con un exjugador de Liga MX incluido, específicamente ex de Cruz Azul, siendo parte del plantel aún en 2023, recordado por la afición como uno de los últimos 10 del club.

El equipo argentino le ha dado la bienvenida asegurando que son "El único grande", además de mostrar sus pruebas médicas junto al otro refuerzo Santiago Ascacibar, dejando en claro que ambos están listos para incorporarse.

El nuevo refuerzo de Boca fue jugador de los cementeros | Imago7

¿Quién es el excementero que llega a Boca?

Se trata de Ángel Romero, jugador argentino de 33 años, quien durante un año (2022-2023), fue parte de Cruz Azul, después de haber sido agente libre tras su primer paso por el futbol argentino.

Romero llega procedente del futbol brasileño, pues su anterior equipo fue Corinthians, con quienes también ya había tenido una primera etapa durante el inicio de su carrera. Actualmente, el precio del 'Inventor' no rebasa el millón de euros, quedándose solamente en 900 mil euros, misma cifra con la que Boca se ha hecho de sus servicios.

Romero festejando una anotación con Cruz Azul en el Estadio Azteca | Imago7

Romero nunca ha jugado fuera del continente americano, pues su debut fue en Cerro Porteño, ha pasado por Corinthians, Cruz Azul y San Lorenzo de Almagro, únicos clubes en los que ha desarrollado toda su carrera.

¿Cuáles fueron los números de Romero en La Máquina?

Durante su estancia con Cruz Azul, Ángel Romero jugó un total de 39 partidos en torneos tanto de Liga MX, Campeón de Campeones y Concachampions.

En cuanto a sus números, el 'Inventor' fue autor de cinco goles, dos en el Apertura 2022, uno en el Campeón de Campeones ante Atlas en 2022, uno en el Clausura 2022 y uno más en la edición de la Copa de Campeones de CONCACAF de ese mismo año. También sumó un total de tres asistencias y cinco tarjetas amarillas en 2,148 minutos disputados como jugador celeste.

Primera foto oficial de Romero como jugador de Boca | X: @BocaJrsOficial

En cuanto a su palmarés, el paraguayo llega con seis campeonatos ganados como jugador de Corinthians y solo uno como futbolista de Cruz Azul: el Campeón de Campeones de 2022, en el cual participó con gol.

Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026