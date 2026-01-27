Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Tras nevada en Juárez, partido entre Bravos y Cruz Azul está en riesgo de suspensión?

Cayó una nevada en Juárez | X @fcjuarezoficial
Rafael Trujillo 20:38 - 26 enero 2026
El cuadro fronterizo se vio forzado a entrenar bajo temperaturas gélidas

A ponerse la chamarra. Las bajas temperaturas ya empiezan a afectar a ciertas zonas del país, incluyendo la frontera en Chihuahua. Ante este clima, los Bravos de Juárez se han visto forzados a entrenar en canchas llenas de nieve y con varias capas de ropa para protegerse del frío.

El equipo fronterizo se alista para la reanudación de la Liga MX pues, debido a los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, el Clausura 2026 tuvo una breve pausa entre la Jornada 3 y 4. Ahora, tras una semana de inactividad, los equipos vuelven a la acción.

Siguen bajando las temperaturas | AP

Nevada en Juárez

Las temperaturas continúan en descenso en muchas zonas de México, incluyendo Juárez. En estos días llegaron incluso tormentas acumulando entre 80 y 120 mm de nieve en ciertas partes del norte del país. Ante esto, Juárez tuvo que entrenar en canchas llenas de nieve.

A través de publicaciones en redes sociales, el cuadro fronterizo compartió cómo regresaron a la actividad en medio de las tormentas gélidas. Gracias a varias imágenes se pueden ver que los futbolistas salieron a sus entrenamientos con gorros guantes y ropa térmica debido a que las canchas estaban llenas de nieve.

A pesar de la situación en el terreno de entrenamiento, los futbolistas de Bravos salieron a completar la sesión de cara a su siguiente duelo Liga MX, el cual será en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ante Cruz Azul.

Juárez entrenó bajo la nieve | X @fcjuarezoficial

 ¿El partido de Jornada 4 está en riesgo?

El juego de Jornada 4 se disputará este viernes 30 de enero en punto de las 21:05 horas del centro de México. De acuerdo con algunas aplicaciones de clima, se espera que el partido se juegue con temperaturas de entre 7 y 2 grados centígrados, pero no se espera más nevadas.

Las autoridades de la zona descartan que el duelo entre fronterizos y capitalinos esté en riesgo de suspensión, pues esperan que las condiciones climáticas mejoren en el transcurso de la semana. 

“De momento la proyección para esta semana indica una baja probabilidad de precipitación. Se sugiere estar atentos a los reportes diarios y avisos en caso de que existan modificaciones en las condiciones meteorológicas que provoquen cambios en los modelos de proyección”, reveló protección civil.
Juárez recibe a Cruz Azul | IMAGO7

¿Cómo llegan los equipos? 

Juárez buscará que la situación climatológica les ayude en busca de sumar su segunda victoria en la temporada y así volver a pelear por estar en los primeros ocho puestos de la clasificatoria. Cruz Azul por su parte llega en el cuarto puesto con dos triunfos al hilo y con el liderato al alcance.

