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Futbol

‘Hago más mal quedandome’: Nacho Ambríz renuncia a su puesto como entrenador de León

Nacho Ambriz se rompe en plena conferencia | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 22:15 - 14 marzo 2026
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El técnico campeón con los Esmeraldas decidió dar un paso atrás y dejar su cargo al mando del equipo

Los fantasmas de las segundas oportunidades alcanzaron a León y a su ahora ex técnico, Ignacio Ambriz. Luego de 11 jornadas al mando de la Fiera en el Clausura 2026, el técnico decidió renunciar al cargo del equipo, esto después de caer 0-3 ante los Xolos de Tijuana en en casa.

Nacho Ambriz regresa a León | IMAGO7

Disculpas a la afición

Luego de que León cayó por goleada en el Estadio León, el estratega salió a  la conferencia de prensa con la orden a la prensa de que no respondería ninguna pregunta ya que solo sería un ‘comunicado del entrenador’, sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, Nacho Ambriz presentó su renuncia. 

Pido disculpas a la afición por este mal torneo. Decían que segundas partes o eran muy buenas o eran muy malas, esta vez creo que fue la segunda parte muy mala”, declaró Nacho Ambriz
Nacho Ambriz y Sebastián Abreu I IMAGO7

Ambríz solo reiteró en más de una ocasión su pesar con la afición, asegurando que su deseo siempre fue hacer las cosas de la mejor manera. El técnico le deseo lo mejor a la Fiera y aseguró que lo mejor para el club será a través de su partida.

Tuve el apoyo de la afición, muy apenado de que las cosas no salieron como yo quería y simplemente gracias a todos, les deseo lo mejor, quiero mucho a la institución y hago más mal quedándome que tomando este paso, son decisiones que se tienen que tomar”, añadió.
Nacho Ambriz en su último partido con León I IMAGO7

¿Crisis en León?

Finalmente, un agradecido Nacho terminó sus declaraciones confesando que ya le había notificado su salida a sus jugadores, además de declarar que hablaría con el presidente del equipo personalmente para aclarar su decisión.

“Ya le di la cara a los jugadores, ahorita voy a hablar con Jesús el presidente y ahora con ustedes muchísimas gracias por todo y reitero una sincera disculpa a la afición”, concluyó el técnico mexicano. 

Ambriz deja al cuadro de León en la posición 16 del Clausura 2026, dejando una marca negativa de tres victorias, un empate y seis derrotas, sumando únicamente 10 en 11 partidos.

Nacho Ambriz en el Estadio León en el Clausura 2026 I IMAGO7
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