¿Separado de León? 'Nene' Beltrán rompe el silencio sobre su situación

El mediocampista Fernando Beltrán utilizó sus redes sociales para acallar las especulaciones que apuntaban a una supuesta separación de jugadores clave del primer equipo de León, reafirmando la unidad del vestuario con un contundente mensaje.

"Qué rara se ve la Sub-21": La respuesta de Beltrán a la polémica

LOS RUMORES SOBRE EL 'NENE' BELTRÁN

En los últimos días, el entorno del Club León se vio sacudido por rumores que indicaban que la directiva y el cuerpo técnico habían tomado la decisión de relegar a cuatro futbolistas importantes a categorías inferiores debido a un presunto bajo rendimiento. Los nombres que circularon fueron los de Jordi Cortizo, Salvador Reyes, David "Avión" Ramírez y el propio Fernando Beltrán.

Ante la creciente ola de especulaciones, el "Nene" Beltrán decidió poner fin al debate de manera directa. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el exjugador de Chivas publicó un video que desarticuló por completo dichas versiones.

Fernando Beltrán, León | IMAGO7

En las imágenes, se puede ver a Beltrán compartiendo una comida junto a otros referentes del plantel, como Jordi Cortizo y José "Jefecito" Rodríguez. Para no dejar lugar a dudas, el mediocampista acompañó el clip con una frase cargada de ironía: "Qué rara se ve la Sub-21".

Con esta publicación, Beltrán no solo desmintió su supuesta sanción, sino que también proyectó una imagen de cohesión y buen ambiente dentro del equipo esmeralda. El mensaje deja claro que, lejos de estar castigados, los jugadores señalados se encuentran concentrados y enfocados en el próximo compromiso de la Fiera contra los Xolos de Tijuana.

La acción del "Nene" demuestra su liderazgo dentro del vestidor, asumiendo la responsabilidad de calmar las aguas y enviar un mensaje de tranquilidad a la afición. La presencia de figuras como Cortizo y Rodríguez en el video refuerza la idea de que el grupo se mantiene unido para afrontar la recta final del torneo y revertir la situación deportiva en el campo de juego, no a través de rumores de prensa.

Una vez más, las redes sociales se convierten en una herramienta para que los propios protagonistas desmientan informaciones no confirmadas, demostrando que la realidad del vestuario del León es muy distinta a la que se había especulado.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.