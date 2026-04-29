Mazatlán despide emotivamente a su staff con increíble postal

La breve historia del Mazatlán como equipo de la Liga MX culminó el pasado fin de semana luego de sufrir una dolorosa 5-1 a manos de los Tigres en el Estadio Universitario.

Luego de seis años participando en el máximo circuito del balompié mexicano, los Cañoneros vendieron su certificado de afiliación al Atlante y su futuro como equipo de futbol aún está en el aire.

Mazatlán en su último partido en el Estadio El Encanto | MEXSPORT

Su despedida de la primera división se ha visto plagada de momentos emotivos, tanto por parte de los futbolistas, cuerpo técnico y hasta del numeroso staff que laboraba en el club.

Mediante una publicación en redes sociales, Mazatlán dedicó un mensaje emotivo a todo el cuerpo de trabajadores de la institución, quienes aprovecharon el último partido del equipo en el estadio El Encanto para posar todos juntos por última vez.

Nosotros fuimos Mazatlán FC. Luchamos con orgullo, alegría y valentía hasta el final. Fue una gran experiencia, los llevamos en el corazón

Nosotros fuimos Mazatlán FC. Luchamos con Orgullo, Alegría y Valentía hasta el final.



Fue una gran experiencia, los llevamos en el corazón 💜⚓️ pic.twitter.com/Sk9Qsvlau6 — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 29, 2026

¿Qué sigue para Mazatlán?

Ahora, con la franquicia en manos del Atlante, el futuro de Mazatlán es incierto: podría desaparecer, reinventarse o intentar ingresar a otra división, aunque por ahora no hay señales claras de ello.

Jaime Ordiales, quien fuera director deportivo de Mazatlán, declaró para ESPN que no existen planes para establecer otro equipo en el puerto.

"Hasta hoy, no llegará ningún equipo de la Liga Expansión a la plaza. Llevo un año aquí y no sé cómo se gestionaron los acuerdos con el Gobierno y las autoridades mexicanas respecto al estadio y otros activos. Mauricio Lanz, en su función de director general operativo, junto con sus colaboradores, debe entregar las instalaciones y el inmueble. Sin embargo, no tenemos conocimiento de que algún equipo vaya a ocupar la plaza", dijo.