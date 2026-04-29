Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mazatlán despide emotivamente a su staff con increíble postal

X: @MazatlanFC
X: @MazatlanFC
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:08 - 29 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

La breve historia del Mazatlán como equipo de la Liga MX culminó el pasado fin de semana luego de sufrir una dolorosa 5-1 a manos de los Tigres en el Estadio Universitario.

Luego de seis años participando en el máximo circuito del balompié mexicano, los Cañoneros vendieron su certificado de afiliación al Atlante y su futuro como equipo de futbol aún está en el aire.

Mazatlán en su último partido en el Estadio El Encanto | MEXSPORT

Su despedida de la primera división se ha visto plagada de momentos emotivos, tanto por parte de los futbolistas, cuerpo técnico y hasta del numeroso staff que laboraba en el club.

Mediante una publicación en redes sociales, Mazatlán dedicó un mensaje emotivo a todo el cuerpo de trabajadores de la institución, quienes aprovecharon el último partido del equipo en el estadio El Encanto para posar todos juntos por última vez.

Nosotros fuimos Mazatlán FC. Luchamos con orgullo, alegría y valentía hasta el final. Fue una gran experiencia, los llevamos en el corazón

¿Qué sigue para Mazatlán?

Ahora, con la franquicia en manos del Atlante, el futuro de Mazatlán es incierto: podría desaparecer, reinventarse o intentar ingresar a otra división, aunque por ahora no hay señales claras de ello.

Jaime Ordiales, quien fuera director deportivo de Mazatlán, declaró para ESPN que no existen planes para establecer otro equipo en el puerto.

"Hasta hoy, no llegará ningún equipo de la Liga Expansión a la plaza. Llevo un año aquí y no sé cómo se gestionaron los acuerdos con el Gobierno y las autoridades mexicanas respecto al estadio y otros activos. Mauricio Lanz, en su función de director general operativo, junto con sus colaboradores, debe entregar las instalaciones y el inmueble. Sin embargo, no tenemos conocimiento de que algún equipo vaya a ocupar la plaza", dijo.

Mazatlán logró llevarse el triunfo en el Encanto frente a Toluca | MEXSPORT
Mazatlán logró llevarse el triunfo en el Encanto frente a Toluca | MEXSPORT
Lo Último
18:00 ¿Por qué los jóvenes ya no quieren abandonar la casa de sus padres? Esto dice el Inegi
17:54 ¡Tiembla el América! Pumas presume a sus jugadores en entrenamiento
17:25 ¡Fuerte baja! Hakimi se perderá la Semifinal de Vuelta de Champions League
17:21 ¡De no creerse! Alumno termina en el psicólogo tras quejarse de un sándwich que compró en la escuela
17:20 "Autos, casas y contratos": Lo que Billy Álvarez ofreció en la Final América vs Cruz Azul del 2013
16:58 Cada vez más cerca: Cristiano Ronaldo celebra su gol 970
16:52 Inoue vs Nakatani y Benavidez vs Zurdo: el día con 8 títulos mundiales en juego
16:37 ¡Enciende las alertas! Julián Álvarez salió lesionado en el partido ante Arsenal
16:21 Mundial CDMX 2026: Convocan a la ola más grande del mundo ¿Cuándo y dónde?
16:20 Dynamite y Arena México: La semana que empuja a la lucha femenil