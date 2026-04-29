¿Desaparece plaza de Mazatlán? El club se queda sin plan tras su salida de Liga MX

La incertidumbre rodea al Mazatlán luego de concretarse la venta de su certificado de afiliación, una situación que no solo marca su salida de la Liga MX, sino que también deja al club sin un rumbo claro de cara al futuro.

Tras la compra por parte del Atlante, que regresará al máximo circuito, el equipo sinaloense se quedó sin estructura deportiva definida, sin categoría confirmada y, sobre todo, sin un plan concreto para seguir compitiendo.

Sin lugar en el futbol mexicano

Jaime Ordiales, quien fuera director deportivo de Mazatlán, declaró para ESPN que no existen planes para establecer otro equipo en el puerto del Pacífico tras su venta para Los Potros de Hierro.

Jugadoras de Mazatlán en su último partido en El Encanto en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Hasta hoy, no llegará ningún equipo de la Liga Expansión a la plaza. Llevo un año aquí y no sé cómo se gestionaron los acuerdos con el Gobierno y las autoridades mexicanas respecto al estadio y otros activos. Mauricio Lanz, en su función de director general operativo, junto con sus colaboradores, debe entregar las instalaciones y el inmueble. Sin embargo, no tenemos conocimiento de que algún equipo vaya a ocupar la plaza

Ordiales también declaró que el club no tiene asegurado un espacio en la Liga de Expansión ni un proyecto definido para integrarse, lo que lo deja prácticamente en el limbo dentro de la estructura del futbol mexicano.

Jaime Ordiales en rueda de prensa | IMAGO7

Un proyecto que se diluye

La desaparición del equipo como se conocía representa otro golpe a un proyecto que nació en 2020 tras la polémica mudanza de Monarcas Morelia, pero que nunca logró consolidarse deportiva ni institucionalmente.

Se pierde una iniciativa valiosa. Quienes la iniciaron lo hicieron con mucho compromiso, especialmente Mauricio Lanz; él y la empresa tuvieron la intención de consolidar una plaza importante y ganar terreno en una zona netamente beisbolera

Mazatlán logró llevarse el triunfo en el Encanto frente a Toluca | MEXSPORT

Fue una ilusión que costó mucho trabajo; deportivamente resultó difícil porque se compite en una liga muy exigente. Hoy el proyecto termina tras seis años y quienes formamos parte de él debemos buscar nuevos horizontes

Por lo que observé, la gente local puso todo su empeño. No obstante, la decisión final recae en los dueños, y es válido que opten por la venta al tratarse de su negocio