Tigres sepulta a Mazatlán con goleada épica en ‘El Volcán’

Tigres cerró la fase regular con autoridad tras imponerse 5-1 a Mazatlán en la Jornada 17, en un duelo que marcó la despedida del conjunto sinaloense de la Liga MX.

Así inició el partido

El arranque tuvo un aviso importante por parte de Mazatlán, cuando al minuto 9, Mauro Zaleta sacó un disparo de larga distancia que terminó estrellándose en el poste, dejando cerca la sorpresa.

Mosaico a Gignac por parte de la afición l IMAGO7

Sin embargo, la respuesta felina llegó pronto: al 15’, Juan Brunetta probó desde fuera del área y abrió el marcador con un gran disparo para el 1-0, resultado con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Mazatlán volvió a tocar la puerta al 51’, cuando Yoel Bárcenas intentó desde fuera del área, pero su disparo se fue apenas desviado. Poco después, al 56’, el momento emotivo del partido se vivió con la salida de André-Pierre Gignac, quien dejó el campo entre una fuerte ovación de la afición.

Brunetta anotó doblete ante Mazatlán l IMAGO7

¿Cómo fue la cascada de goles?

El dominio de Tigres se reflejó rápidamente en el marcador. Al 58’, Ángel Correa definió dentro del área tras un pase filtrado de Ozziel Herrera para el 2-0. Cinco minutos después, Brunetta firmó su doblete y el 3-0 con otra gran definición.

Ángel Correa celebró su gol ante Mazatlán l IMAGO7

Mazatlán logró descontar al 78’ con gol de Gabriel López, pero Tigres no bajó el ritmo. Al 81’, Diego Sánchez puso el cuarto tanto, y al 84’, Ozziel Herrera selló la goleada con el 5-1 definitivo.