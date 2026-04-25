Así fue la emotiva y desgarradora despedida de Mazatlán

La aventura de Mazatlán en la Liga MX está a punto de llegar a su fin, pero su despedida en casa ya quedó marcada con una noche llena de emoción. El conjunto dirigido por Sergio Bueno cerró su etapa en el Estadio El Encanto a media semana con un partido vibrante frente a Toluca, que incluyó remontadas, golazos y un ambiente inolvidable en las gradas.

El equipo sinaloense no solo dijo adiós al torneo, sino también a su afición local, en lo que fue su último compromiso como local en la Primera División del futbol mexicano. La respuesta del público fue contundente: estadio lleno y apoyo total para los Cañoneros en una noche que quedará en la memoria.

Mazatlán en el Estadio El Encanto | MEXSPORT

Mazatlán se despide con emotivo mensaje a su afición

A través de redes sociales, Mazatlán compartió un video especial para despedirse de su gente. En él se muestran imágenes del emocionante duelo ante Toluca, acompañadas por la canción "Y llegaste tú" de Banda El Recodo, un detalle que reforzó el vínculo emocional con la afición sinaloense.

El video rápidamente generó reacciones entre seguidores, quienes destacaron el crecimiento del club y la conexión que lograron en poco tiempo. La despedida no fue solo deportiva, sino también simbólica, marcando el cierre de una etapa importante en el futbol del puerto.

Un equipo valiente, atrevido, que no se raja ⚓️



Con volteretas, golazos y emociones a flor de piel, nos despedimos de nuestra casa con un triunfo que quedará en la memoria de Mazatlán para siempre. pic.twitter.com/vzkfaFrqpJ — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 25, 2026

Victoria ante Toluca marca el cierre perfecto

En lo deportivo, Mazatlán se despidió de la mejor manera posible de Sinaloa. Ante un estadio completamente lleno, los Cañoneros vinieron de atrás para derrotar al bicampeón Toluca en un duelo lleno de intensidad y polémica arbitral. El equipo mostró carácter y contundencia, especialmente en la segunda mitad.

Con cuatro anotaciones en el complemento, el cuadro de Sergio Bueno firmó una remontada espectacular que selló su adiós con una victoria histórica. Este resultado no solo representó un triunfo, sino una forma digna de cerrar su ciclo en casa. El conjunto de la Perla del Pacífico se enfrentará a Tigres en su último duelo.

Mazatlán festejando la victoria ante Toluca | MEXSPORT