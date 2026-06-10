"Gracias por todo, Raúl": Fulham se despide del delantero mexicano

La etapa de Raúl Jiménez con Fulham llegó oficialmente a su fin. El conjunto londinense confirmó la salida del delantero mexicano tras la conclusión de su contrato y aprovechó para agradecerle por su aporte durante las últimas tres temporadas.

A través de sus redes sociales, el club dedicó un mensaje de despedida al atacante surgido del América, quien ahora iniciará una nueva aventura con Wolverhampton Wanderers, equipo con el que firmó un contrato por dos años.

Fulham agradece a Raúl tras tres temporadas

"Raúl Jiménez se unirá a los Wolves después de que expire su contrato con el Fulham. Agradecemos al delantero su brillante servicio en las últimas tres temporadas", publicó el club inglés.

Raúl Jiménez celebra victoria de Fulham | X: @FulhamFC

Durante su paso por Fulham, el mexicano disputó 115 partidos en todas las competencias, registrando 31 goles y 10 asistencias. Además, logró recuperar protagonismo en la Premier League tras superar el cabezazo con David Luiz, uno de los momentos más complicados de su carrera.

Jiménez se convirtió en una pieza importante dentro del esquema de los Cottagers y cerró su ciclo dejando una huella positiva entre la afición y el cuerpo técnico.

Raúl Jiménez en el duelo contra Burnley I AP

El Lobo Mexicano vuelve a casa

Tras finalizar su vínculo con Fulham, Raúl volverá a vestir la camiseta de Wolverhampton, el club donde se convirtió en uno de los delanteros más destacados del futbol inglés.

Raúl Jiménez celebra un gol con los Wolves | TWITTER @Raul_Jimenez9

Fue con los Wolves donde alcanzó su mejor versión en Europa, convirtiéndose en ídolo de la afición gracias a sus 57 goles y 28 asistencias en 166 partidos, además de liderar al equipo en campañas históricas dentro de la Premier League y competiciones europeas.

Ahora, el mexicano tendrá una nueva misión: ayudar a Wolverhampton a regresar a la Premier League tras su descenso a la Championship, en lo que será el segundo capítulo de una historia que marcó su carrera.