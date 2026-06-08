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Futbol

¡Lo van a extrañar! Aficionados del Fulham exigen una mejor despedida para Raúl Jiménez

Raúl Jiménez, jugador mexicano, en el Fulham | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 16:03 - 08 junio 2026
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Las redes del equipo ingles estallan al no darle un buen reconocimiento al delantero en su salida

Tras el anuncio por medio de redes sociales en donde Fulham anunciaba la salida del delantero Raúl Jiménez para la temporada 2026-2027, a tan solo unos días de su participación con México en la Copa del Mundo.

Los aficionados del conjunto ingles inmediatamente expresaron su molestia, al considerar la publicación como errónea al no darle más importancia a la salida del jugador del club, además de que reconocieron que es una de las grandes figuras del equipo.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana ante Serbia | IMAGO 7
Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana ante Serbia | IMAGO 7

Decepcionado de que el club no haya publicado primero un buen post sobre Raúl, agradeciéndole por sus servicios. Creció como jugador con nosotros, recuperó la confianza después de un momento difícil y anotó goles importantes. Merecía algo mejor que ser una simple nota al pie de página

La afición no perdona el "desprecio" al goleador mexicano

Por cierto, esta es una forma brutal de anunciar que Raúl se va. Uno de los mejores jugadores del club en las últimas dos temporadas. Háganlo mejor.

A pesar de no haber levantado un título con los Cottagers, Jiménez se convirtió en una pieza fundamental para el ataque desde su llegada en 2023, consiguiendo mover las redes rivales en 31 ocasiones a lo largo de 115 encuentros oficiales.

Raúl Jiménez asistió en el gol de Wilson| AP

Una forma increíblemente anticlimática e irrespetuosa de anunciar la salida de Raúl.

Gracias a la constancia y los goles de Raúl, el Fulham logró consolidar una gran regularidad en la exigente Premier League, manteniéndose lejos de los problemas de descenso y peleando en los puestos intermedios de la clasificación general. Para la fanaticada, el trato de la directiva hacia el mexicano fue una completa falta de respeto.

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