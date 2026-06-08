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Futbol

¡Lo quieren de vuelta! Wolverhampton viaja a México para amarrar el regreso de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez marcó un nuevo gol y sueña con ser el máximo goleador del Tri | MEXSPORT
Raúl Jiménez marcó un nuevo gol y sueña con ser el máximo goleador del Tri | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 13:24 - 08 junio 2026
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El mercado de fichajes se está calentando y un viejo amor de la Premier League quiere dar el golpe sobre la mesa para conquistar a Jiménez

Tras confirmarse que Raúl Jiménez quedó como agente libre al terminar su contrato con el Fulham FC, la directiva del Wolverhampton no está dispuesta a perder el tiempo y planea un viaje relámpago a nuestro país para convencer al delantero mexicano de volver a vestir sus colores.

De acuerdo con reportes del periodista británico Liam Keen, la plana mayor de los Wolves volará a México esta misma semana. El objetivo es claro: cerrar un acuerdo salarial y contractual con el canterano del América para que se convierta en el pilar del equipo en su lucha por regresar al máximo circuito, luego de consumarse su doloroso descenso al Championship.

Raúl Jiménez y Rodrigo Muniz con el Fulham | x:@FulhamFC

¿Dejará la élite por amor a los Wolves?

El panorama luce tentador pero polémico. Al tener la carta en su poder, los Wolves no pagarán ni un solo euro por su traspaso, lo que les permite ofrecerle un contrato atractivo al ariete de 35 años.

Sin embargo, aceptar el reto significaría que el máximo goleador azteca en la historia de la Premier League (con 68 tantos, superando las 53 de Javier ‘Chicharito’ Hernández) tendría que jugar en la Segunda División de Inglaterra justo antes de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Raúl Jiménez, jugador mexicano, en el Fulham | AP

La moneda está en el aire

Cabe recordar que Jiménez dejó una huella imborrable en la manada entre 2018 y 2023. En sus primeros años anotó 30 goles e impulsó al club a competencias europeas, hasta que la terrible fractura de cráneo en 2020 frenó su ritmo.

Tras su paso por el Fulham, el destino le pone una oferta romántica sobre la mesa, pero que obligará a Raúl a decidir si quiere ser el héroe del ascenso o mantener los reflectores de la primera línea.

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