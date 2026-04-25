Tottenham gana, pero se mantiene en puestos de descenso de Premier League

El Tottenham Hotspur consiguió una victoria clave ante Wolverhampton, pero no fue suficiente para salir de los puestos de descenso en la Premier League. Los Spurs llegaron a 34 puntos tras un triunfo agónico, aunque su situación sigue siendo crítica debido a que el West Ham también sumó de a tres y se mantiene por encima en la tabla.

El duelo ante los Wolves fue cerrado y con pocas oportunidades claras, reflejando la presión que viven ambos equipos en la recta final de la temporada. Tottenham sabía que solo le servía ganar, pero también dependía de otros resultados para abandonar la zona roja.

Wolves vs Tottenham | AP

Gol agónico que mantiene con vida a los Spurs

Cuando parecía que el empate complicaría aún más el panorama, apareció João Palhinha al minuto 82 para marcar el único tanto del partido. El mediocampista aprovechó un rebote dentro del área tras un saque de esquina ejecutado por Richarlison y definió con potencia para darle tres puntos vitales a los londinenses.

El gol desató la euforia en el Tottenham, que mostró carácter en un momento límite del campeonato. Sin embargo, la alegría fue parcial, ya que su permanencia en la zona de descenso depende no solo de sus resultados, sino también de lo que hagan sus rivales directos.

Wolves vs Tottenham | AP

West Ham responde y complica el panorama

El principal golpe para Tottenham llegó desde otro frente. West Ham, rival directo en la lucha por la permanencia, también logró una victoria dramática gracias a un gol en tiempo agregado de Callum Wilson, alcanzando así los 36 puntos y ampliando su ventaja sobre los Spurs.

Este resultado deja al Tottenham en una posición muy comprometida, con el descenso cada vez más cerca. A falta de cuatro jornadas, los londinenses necesitan una combinación de triunfos propios y tropiezos ajenos para mantenerse en la Premier League.