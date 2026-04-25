Dr. Shenka canta con oxígeno en concierto de Panteón Rococó en Neza

El cantante Dr. Shenka sorprendió a sus fans al continuar su presentación en vivo mientras utilizaba oxígeno y era asistido por un paramédico, durante un concierto reciente de Panteón Rococó realizado el pasado 18 de abril en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Nezahualcóyotl.

El show formó parte de la gira “Generación del 95”, con la que la agrupación celebra su trayectoria dentro del ska mexicano.

Panteón Rococó en su presentación en Neza. / @rococopix

Dr. Shenka se presenta con oxígeno y no detiene el show

En videos que circulan en redes sociales, se observa al vocalista interpretando sus canciones con normalidad, pese a recibir apoyo médico en el escenario, lo que generó una mezcla de preocupación y admiración entre el público.

A pesar de requerir asistencia médica en el escenario, el vocalista continuó interpretando los temas, mientras el público respondía coreando cada canción.

Dr. Shenka en su show en Ciudad Nezahualcóyotl. / @rococopix

“No me puedo sentar”: lo que dijo en el escenario

Previo a interpretar “Borracho (Drunk Steady Beat)”, el cantante hizo referencia directa a su estado físico y a las indicaciones médicas que estaba siguiendo en ese momento:

“Ahora necesito ponerme esta pendejada, medirme la presión, cada cinco sesiones. Me pusieron una silla ahí para sentarme, y no me puedo sentar, porque ¿cómo carajos te sientas cuando el Panteón Rococó está tocando? Vamos con esta, porque si no nos dan una canción, los doctores me lo prohíben.”

Sus palabras provocaron reacciones inmediatas entre los asistentes, entre aplausos y gritos.

El vocalista fue asistido por paramédicos en pleno show en Ciudad Nezahualcóyotl. / RS

El antecedente de salud que preocupa

En 2025, Dr. Shenka fue hospitalizado de emergencia tras presentar un problema cardíaco identificado como un preinfarto, lo que lo obligó a cancelar presentaciones y mantenerse en reposo.

Este antecedente ha mantenido atentos a sus seguidores, por lo que su aparición con oxígeno reavivó las dudas sobre su estado actual.