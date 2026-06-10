Tras dos años quedándose en la raya, el Rebaño Sagrado sueña con la Final

Sin excusas para el siguiente torneo. Chivas ya conoce su calendario completo para el Apertura 2026 de la Liga MX donde buscará mejorar lo hecho en las últimas dos temporadas y así volver a una Final buscando su primer campeonato desde 2017.

Ahora, en el tercer torneo de Gabriel Milito y sin perder a sus mejores jugadores para la Liguilla, el conjunto rojiblanco espera que el torneo próximo pueda finalmente superar las Semifinales. Aunque aún esperan mejorar su plantilla, el equipo inicia su camino rumbo a un nuevo campeonato.

Afición de Chivas, previo al duelo ante Cruz Azul | IMAGO7

Arranque complicado

Pese a la ilusión de mejorar torneo a torneo bajo el mandato de Gabriel Milito, el equipo deberá demostrar su buen nivel desde la Jornada 1 pues, abrirá la temporada midiéndose ante el campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, Toluca un equipo que se les ha complicado en las últimas temporadas.

Afortunadamente para el rojiblanco las siguientes siete fechas apuntan a ser más accesibles con sus partidos más complicados siendo en las Jornadas 6 y 7 enfrentándose ante Tijuana y Pachuca pero siguen siendo partidos que el equipo puede ganar.

Armando 'Hormiga' González, delantero de Chivas ante Toluca en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Los Clásicos de Chivas

El calendario de Chivas empieza a complicarse a partir de la Jornada 8 pues deberá recibir al Finalista del torneo pasado, Pumas un equipo contra el que apenas pudieron rescatarles un empate. Además, una semana más tarde deberán visitar a América en el renovado Estadio Banorte como parte de las celebraciones de la Independencia de México.

Un par de semanas más tarde, verá otro de sus clásicos al tener que visitar el Estadio Jalisco para medirse ante los rojinegros del Atlas en lo que será la Jornada 11. Para la 12 recibirán a Tigres un equipo que buscará venganza tras la eliminación en la pasada Liguilla.

Victoria de Chivas vs Tigres | IMAGO7

La recta final también le traerá partidos complicados al rebaño pues, se enfrentará ante Monterrey en la Jornada 14 y para su último partido de temporada regular deberá recibir al campeón defensor Cruz Azul.

Afortunadamente para el equipo de Milito, el calendario le ha dado varios respiros entre los que apuntan a ser sus partidos más complicados. Con esto, apuntan a tener otra temporada en la que estarán peleando por el liderato.

Semifinal Vuelta Chivas vs Cruz Azul | MEXSPORT

Calendario completo de Chivas