El mercado mexicoamericano, la nueva base del Rebaño

En los últimos torneos, el Rebaño Sagrado reforzó una tendencia que ya no es aislada; la incorporación de futbolistas mexicoamericanos como parte de su estrategia para incorporar jugadores. En un equipo identificado por su política de alinear únicamente jugadores mexicanos, Chivas encontró en este perfil una vía para competir en un futbol cada vez más globalizado.

La llegada de Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Daniel Aguirre en los últimos torneos a Guadalajara se suma a una lista creciente de jugadores nacidos o formados en Estados Unidos con raíces mexicanas.

Efraín Álvarez, jugador de Chivas| MEXSPORT

Actualmente, el plantel rojiblanco cuenta con varios elementos bajo este perfil; todos ellos cumplen con la normativa del club al contar con nacionalidad mexicana o elegibilidad para representar al país, lo que les permite integrarse sin romper la tradición del Guadalajara.

En este mismo proceso, Cade Cowell fue uno de los casos más relevantes de los últimos años. Su paso por el club dejó números importantes en cuanto a participación ofensiva, aunque salió de la institución debido al exceso de jugadores en la zona ofensiva.

Cade Cowell, mexicoamericano de Chivas | IMAGO7

Un proyecto que lleva tiempo en el Rebaño Sagrado

Este fenómeno no es nuevo, pero sí más visible en la actualidad. Desde Wintilo Lozano en 1939, considerado el primer mexicoamericano en vestir la camiseta rojiblanca, hasta figuras de los últimos años como Miguel Ponce e Isaac Brizuela.

En paralelo, la estructura actual de Chivas incluye también elementos en fuerzas básicas y proyección juvenil como Brandon Téllez y Daniel Flores, lo que sugiere que esta política no se limita al primer equipo, sino que forma parte de una estrategia a mediano plazo.

A través de la historia del rebaño sagrado, 18 jugadores mexicoamericanos estuvieron en Chivas, destacando Isaac Brizuela como uno de los más importante dentro del equipo; finalmente, el equipo cuenta con cinco jugadores mexicoamericanos dentro de sus filas para esta temporada.