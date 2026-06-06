¡Cerrado! Kevin Castañeda se convierte en el primer refuerzo de Chivas rumbo al Apertura 2026

Chivas ha comenzado a mover sus piezas de cara al Torneo Apertura 2026 y ya tiene asegurado a su primer refuerzo. Se trata del mediocampista mexicano Kevin Castañeda, quien llegará al Guadalajara tras concluir las negociaciones entre la directiva rojiblanca y los Xolos de Tijuana.

Luego de varios días de diálogo entre ambas instituciones, el acuerdo quedó cerrado y el futbolista cambiará de equipo para incorporarse al proyecto del Rebaño Sagrado. La operación representa una de las primeras apuestas importantes del Guadalajara en el actual mercado de transferencias, con la intención de fortalecer una zona del campo que la directiva considera prioritaria para el próximo semestre.

Castañeda llega respaldado por el rendimiento que ha mostrado en la Liga MX durante las últimas campañas. Su capacidad para distribuir el balón, recuperar posesiones y sumarse al ataque fueron aspectos que convencieron al cuerpo técnico rojiblanco de apostar por su incorporación. Además, su experiencia dentro del futbol mexicano le permitirá adaptarse rápidamente a las exigencias de una institución como Chivas.

Kevin Castañeda, jugador de Xolos | IMAGO7

¿Qué incluye la negociaicón?

La negociación incluyó la salida de Yael Padilla, delantero formado en las fuerzas básicas del club, quien continuará su carrera con los Xolos de Tijuana. El atacante llegará al conjunto fronterizo mediante una transferencia definitiva como parte del acuerdo que facilitó la llegada de Castañeda al cuadro tapatío.

A pesar de la venta, Guadalajara se aseguró de mantener cierto control sobre el futuro de una de sus jóvenes promesas. Dentro de la operación quedó establecida una cláusula de recompra, la cual permitirá al club recuperar al futbolista en caso de que su desarrollo deportivo cumpla con las expectativas y exista interés en su regreso.

Yael Padilla en un partido de Chivas | MEXSPORT

Una vitrina importante

Para Padilla, el cambio de institución representa la posibilidad de encontrar mayor continuidad y acumular experiencia en el máximo circuito, mientras que para Chivas la llegada de Kevin Castañeda significa sumar un elemento que puede aportar equilibrio, intensidad y creatividad en el mediocampo.

Kevin Castañeda | IMAGO7