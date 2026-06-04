Los goleadores de Fuerzas Básicas y Tapatío que levantan la mano para Chivas

Mientras Chivas continúa buscando refuerzos de cara a la siguiente campaña, en las categorías inferiores del club comienzan a surgir nombres que ilusionan de cara al futuro. Varios delanteros y mediocampistas ofensivos de la cantera rojiblanca han destacado por su capacidad goleadora durante la temporada.

Encabezando la lista aparece Vladimir Moragrega, atacante del Tapatío en la Liga de Expansión, quien finalizó como el máximo goleador de los futbolistas pertenecientes a la institución con 10 anotaciones en 1,027 minutos disputados, registrando un promedio de un gol cada 102 minutos.

Vladimir Moragrega, de Tapatío | IMAGO7

¿Qué otros atacantes destacan en Tapatío?

Sergio Aguayo es otro atacante que durante la más reciente temporada de la Liga de Expansión MX disputó 461 minutos distribuidos en tres partidos, con un promedio de 153 minutos por encuentro. El delantero ha destacado por ya ver minutos bajo la gestión de Gabriel Milito.

Otro elemento a seguir es Daniel Villaseca, quien tuvo una participación aún mayor con el conjunto filial rojiblanco. El atacante acumuló 772 minutos en tres encuentros, para un promedio de 257 minutos por partido, consolidándose como una de las opciones ofensivas más utilizadas dentro del proyecto del Tapatío.

Daniel Villaseca, en Tapatío | IMAGO7

La juventud del Rebaño Sagrado

Muy cerca se encuentra Diego Latorre, delantero de las categorías Sub-21 quien logró 7 goles en 1,177 minutos, manteniendo una cuota ofensiva importante a lo largo de la campaña. Su crecimiento ha sido constante y es considerado uno de los atacantes con mayor proyección dentro de la cantera rojiblanca.

Otro nombre que ha comenzado a llamar la atención es el de Carlos Damián Bernal, atacante del Guadalajara Sub-17. A pesar de su corta edad, consiguió 6 anotaciones en apenas 548 minutos, lo que equivale a un gol cada 91.3 minutos, el mejor promedio goleador entre los jugadores destacados. Su capacidad para aparecer en el área y definir oportunidades lo convierte en uno de los proyectos más interesantes de las Fuerzas Básicas.

Diego Latorre, en Chivas Sub 21 | IMAGO7

La lista también incluye a Edgar Uziel Vargas, mediocampista ofensivo del Guadalajara Sub-17, quien sumó 6 goles en 860 minutos. Aunque no se desempeña como delantero centro, ha demostrado una importante llegada al área rival y capacidad para contribuir en la generación y definición de jugadas ofensivas.