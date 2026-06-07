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Futbol Nacional

Chivas llega al arte con ‘Fuera de Cancha’ una exposición sobre identidad, fotografía y memoria colectiva

Exposición de Chivas | Alfredo Olivarez
Alfredo Olivarez Ramírez 20:48 - 06 junio 2026
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La exposición Fuera de Cancha explora la relación entre Chivas, Guadalajara y su afición a través de imágenes que muestran cómo el club ha trascendido el deporte

La historia de Chivas no sólo puede contarse a través de títulos, partidos o figuras históricas. También puede narrarse mediante imágenes que reflejan la relación del club con la ciudad, sus espacios y su afición. Bajo esa premisa surge Fuera de Cancha. Fotografía e imaginación colectiva desde el Club Deportivo Guadalajara, una exposición que podrá visitarse del 7 de junio al 26 de julio de 2026 en PLATAFORMA Arte Contemporáneo.

La muestra reúne una serie de trabajos fotográficos que exploran cómo el Guadalajara ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en un elemento central de la identidad cultural de miles de personas. A través de diferentes momentos, escenarios y lenguajes visuales, la exposición plantea una reflexión sobre la manera en que el futbol forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Emotiva exposición de Chivas | Alfredo Olivares

¿Cómo retrata la exposición la conexión entre Chivas y Guadalajara?

Lejos de las imágenes tradicionales de estadios y partidos, las piezas presentan a los jugadores en espacios cotidianos de Guadalajara. Mercados, calles, teatros y paisajes urbanos se convierten en el escenario de fotografías que muestran una faceta distinta del equipo, vinculada directamente con la vida diaria de la comunidad.

El recorrido incluye obras de fotógrafos como Simón Barber y Gonzalo Lebrija, quienes han documentado la presencia del Guadalajara fuera de la cancha y su interacción con el entorno urbano. Sus imágenes permiten observar cómo el club se integra en la narrativa visual de la ciudad y cómo la afición encuentra en él un punto de encuentro e identificación.

Parte de la exposición de Chivas | Alfredo Olivares

La exposición también ofrece una mirada al proceso de transformación de la imagen institucional del club durante las últimas décadas, desde la gestión de Jorge Vergara hasta la actualidad. A través de distintos formatos y estilos fotográficos, se puede apreciar cómo han evolucionado tanto la representación del equipo como las formas de conectar con sus seguidores.

¿Por qué Fuera de Cancha va más allá de una muestra sobre futbol?

Más que una muestra sobre futbol, Fuera de Cancha propone una conversación sobre pertenencia, comunidad y cultura popular. La exhibición invita a descubrir cómo un equipo puede convertirse en un símbolo capaz de generar recuerdos compartidos y fortalecer el sentido de identidad de toda una ciudad.

Amaury Vergara, dueño de Chivas | MEXSPORT

Con esta propuesta, PLATAFORMA Arte Contemporáneo abre sus puertas a una visión diferente del fenómeno rojiblanco, acercando al público a una lectura artística y cultural de uno de los clubes más representativos del país.

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