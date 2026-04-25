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Futbol

Serie A: ¿Cuándo y dónde ver el Genoa de Johan Vásquez vs Como?

Serie A Jornada 34 Genoa vs Como I RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:36 - 25 abril 2026
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El Genoa recibirá al Como 1907 en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 34 de la Serie A, programado para el 26 de abril de 2026. El partido será desde el Stadio Luigi Ferraris. Este duelo promete ser un interesante enfrentamiento entre dos equipos que buscan sumar puntos importantes en la competición italiana.

Johan Vásquez en el partido de Genoa vs Sassuolo en la Serie A | AP
Johan Vásquez en el partido de Genoa vs Sassuolo en la Serie A | AP

El Genoa llega a este encuentro con una racha positiva, habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos. Los genoveses vencieron al Pisa (1-2), superaron al Sassuolo (2-1) y derrotaron al Hellas Verona (0-2). Sin embargo, sufrieron derrotas ante la Juventus (2-0) y contra el Udinese (0-2). Por su parte, el Como atraviesa un momento complicado con tres derrotas consecutivas: cayó ante el Inter (3-2) en Copa Italia, perdió frente al Sassuolo (2-1) y fue superado por el Inter (3-4). Anteriormente, empató con el Udinese (0-0) y goleó al Pisa (5-0).

Johan Vásquez ante Udinese en la J29 l IMAGO7

En el historial reciente entre ambos equipos predominan los empates, con tres igualdades en sus últimos cinco enfrentamientos. El último duelo entre ellos se disputó el 15 de septiembre de 2025 en el campo del Como, finalizando con un empate 1-1. Anteriormente, el Como venció al Genoa por 1-0 el 27 de abril de 2025 también como local. El 7 de noviembre de 2024, igualaron 1-1 en el Stadio Luigi Ferraris. En competiciones anteriores, cuando ambos militaban en la Serie B, empataron 2-2 en Como el 10 de abril de 2023 y 1-1 en Génova el 13 de noviembre de 2022.

Caleb Ekuban se ha consolidado como la figura destacada del Genoa en esta temporada. El delantero ghanés ha mostrado un gran rendimiento en los últimos partidos, siendo fundamental en las victorias recientes del equipo genovés. Su capacidad para definir en momentos clave y su movilidad en el frente de ataque lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales. Por parte del Como, Anastasios Douvikas emerge como el jugador más determinante. El delantero griego ha demostrado su olfato goleador y ha sido responsable de buena parte de los tantos de su equipo. Su presencia en el área y su habilidad para encontrar espacios serán cruciales para las aspiraciones ofensivas del conjunto visitante en este encuentro.

Serie A presume gol de Johan Vásquez con Genoa ante Monza | AP

¿Cuándo y dónde ver Genoa vs Como?

  • FECHA: Domingo 26 de abril

  • HORA: 7:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Luigi Ferraris, Genoa, Italia

  • TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +

Johan Vásquez
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