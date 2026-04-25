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Futbol

Liverpool derrota al Crystal Palace con ridículo gol de las Águilas

Florian Wirtz Y Alexis Mac Allister del Liverpool I AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 10:32 - 25 abril 2026
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El cuadro de Arne Slot se aferra a la Champions y con cuatro jornadas buscan dejar atrás al Aston Villa

El Liverpool firmó una noche de contrastes en Anfield tras imponerse 3-1 al Crystal Palace, en un duelo que mezcló eficacia ofensiva, resistencia bajo presión y una preocupación que marcó el cierre: la lesión de Mohamed Salah. El resultado permitió a los Reds escalar posiciones en la Premier League, pero dejó una sensación agridulce por el estado físico de su referente.

El arranque fue tenso, con un ambiente condicionado por las protestas en las gradas, aunque el equipo local logró sacudirse la presión tras una jugada polémica en el área. Un penalti inicialmente señalado sobre Salah fue revertido por el VAR tras evidenciar que Brennan Johnson había tocado primero el balón, decisión que encendió el ritmo del partido.

Mohamed Salah en Liverpool I AP

Isak rompe el guion y Woodman sostiene el resultado

A partir de ahí, el Liverpool encontró claridad y fue Alexander Isak quien abrió el marcador con una definición rápida dentro del área, tras controlar un rebote generado por Alexis Mac Allister. El gol cambió la dinámica y obligó al Palace a adelantar líneas en busca de la reacción.

Jornada 33 Premier League Liverpool vs Crystal Palace I AP

Esa respuesta visitante encontró como obstáculo a Freddie Woodman, quien asumió un papel determinante con dos atajadas clave frente a Jean-Philippe Mateta. La segunda intervención derivó en un contragolpe que terminó con un disparo preciso de Andy Robertson para ampliar la ventaja antes del descanso.

El propio Woodman volvió a aparecer instantes después para evitar el descuento con una intervención ante Maxence Lacroix, consolidando su papel como figura emergente en una noche exigente. Sin embargo, la calma se rompió cuando Salah abandonó el campo por lesión, generando incertidumbre en el banquillo local.

¿Se apaga la despedida de Salah en Anfield?

El segundo tiempo elevó la tensión cuando el Palace recortó distancias en una jugada controvertida: Daniel Muñoz empujó el balón a la red tras una acción en la que Woodman quedó resentido luego de detener un disparo de Ismaïla Sarr. El tanto abrió un tramo final de ida y vuelta.

Andrew Robertson de Liverpool I AP

La visita estuvo cerca del empate cuando Jørgen Strand Larsen estrelló un remate en el poste, mientras el Liverpool resistía con lo justo ante la presión creciente. El cierre se resolvió hasta el tiempo añadido, cuando Florian Wirtz apareció frente a la Kop para sentenciar el encuentro.

Más allá del triunfo, el foco quedó en Salah, cuya lesión amenaza con alterar el tramo final de su etapa en el club. El equipo dirigido por Arne Slot logró mantenerse en la pelea por puestos europeos, pero la incertidumbre sobre su figura principal añade un matiz distinto a lo que resta de temporada.

Victoria de Liverpool sobre Crystal Palace I AP
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