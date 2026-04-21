¡De ensueño! La histórica temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Liverpool fue el campeón de la Premier League 2024-2025, por lo que parecía difícil que aquel plantel se fuera a desarmar; sin embargo, uno de los que salió fue Luis Díaz, y además lo hizo con destino a otro grande: Bayern Múnich.

Ya con los bávaros, ha tenido una temporada más que redonda, pues sus números de cara a la Copa del Mundo 2026 no son para nada malos, pues tanto en el plano individual como colectivo a logrado sumar de buena manera.

Gol de Luis Díaz ante el Atalanta l AP

Un cafetalera en tierras teutonas

Bayern Múnich es semifinalista de la UEFA Champions League, un gol de Luis Díaz los hizo vencer a Real Madrid y la 'cereza en el pastel' la puso Michael Olise; enfrentarán a PSG en la Semifinal del torneo; sin embargo, hay que dejar un poco de lado la competencia internacional cuando se habla de lo que ha jugado Díaz en el cuadro bávaro.

Los dirigidos por Vincent Kompany han ganado su campeonato de Bundesliga número 34 en la historia, incluso con algunas jornadas de anticipación, pero en cuanto al rendimiento individual, Díaz ha jugado un total de 28 partidos, dentro de los cuales sus números reflejan que no ha sido un error la cantidad pagada por él en su fichaje.

Luis Díaz celebra en el partido de Bayern Munich contra Real Madrid en la Champions League | AP

15 goles y 13 asistencias tiene el colombiano para sumar un total de 28 participaciones en los goles que el equipo alemán tiene en lo que ha sido una temporada más que sólida, pues ya también se han coronado como los campeones de la temporada 2025-2026.

Un Bayern de época

El desempeño colectivo a favor no ha sido solamente del colombiano, pues sus compañeros en el ataque se han convertido en una auténtica aplanadora cuando de meter goles se trata. Comenzando con los 15 que Luis Díaz ha anotado para aportar en esta cifra.

Seguido de Harry Kane, quien ha sido el autor de 32 dianas, dejando en claro que seguirá siendo el ariete titular de Inglaterra en el próximo Mundial; el otro que ha podido dar a conocer sus mejores dotes en el ataque es Michael Olise, quien con 12 se pone tercero en este listado, pero deja a los de Múnich con una poderosa delantera que por momentos se vuelve imparable.

Harry Kane festeja su gol contra Real Madrid en la Champions | AP