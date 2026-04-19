¡Baviera vibra! Bayern Munich se proclama Campeón de la Bundesliga tras derrotar al Stuttgart

El sur de Alemania volvió a vibrar - o más bien temblar-, todo gracias al Gigante de Baviera. El Bayern Munich derrotó al Stuttgart y se proclamó Campeón de la Bundesliga, en un partido que comenzó cuesta arriba para el Gigante de Baviera, sin embargo, conforme pasaron los minutos, el equipo de uno de los 16 Bundesländer se asentó dentro del Allianz Arena.

Chris Führich fue el encargado de abrir la fiesta de goles en Baviera, gracias a un soberbio pase entre líneas de Bilal El Khannouss. El '10' de los Die Roten venció a Jonas Urbig, quien aunque realizó un extraordinario lance, tuvo que sacar la pelota del fondo de su red.

Chris Führich, jugador del Stuttgart | AP

Aquel tanto del mediocampista alemán solamente despertó la furia de la Bestia Negra, quien después de la primera media hora de partido, anotó tres goles en cuestión de siete minutos. El primero en abrir el marcador para los bávaros fue Raphaël Guerreiro, quien aprovechó una magnífica jugada individual de Jamal Musiala.

Después de ese tanto, el conjunto de Kompany volvió a golpear, pero ahora gracias a Nicolas Jackson. El Bayern Munich recuperó el balón en media cancha y, gracias a una galopada excelsa de Luis Díaz, quien cedió el balón al senegalés, el conjunto de Baviera puso el 2-1 en el marcador.

Para el tercer gol bávaro tuvo que llegar uno de los hijos pródigos de Munich y de Norteamérica, Alphonso Davies. El canadiense, quien ha estado envuelto en lesiones recientes, terminó por poner el 3-1 al 37’, con un golpeo de tres dedos digno de Ricardo Quaresma.

Alphonso Davies, jugador del Bayern Munich | AP

¿Cómo fue el segundo tiempo entre Bayern Munich y Stuttgart?

La segunda mitad comenzó con un dominio bávaro - o bárbaro, según sea el caso-, razón por la cual uno de sus ídolos recientes apareció. Tal y como lo presagió la banda "Scorpions", fundada en Hannover, el huracán llegó y sacudió al Stuttgart.

Al minuto 52, Harry Kane no solo sentenció el partido, sino que también terminó por sentenciar la Bundesliga y el título de liga número 35 para el Bayern Munich. El ariete inglés aprovechó un rebote que dejó Alexander Nübel tras un disparo de Leon Goretzka, para sentenciar el encuentro.

Harry Kane, jugador del Bayern Munich | AP

El equipo del suroeste de Alemania intentó reaccionar, y al final tuvo una recompensa, pero un tanto insignificante. El Stuttgart puso el 4-2 final al minuto 88, gracias a un golazo de volea del español Chema Andrés.

Destino: Budapest