Kane responde con severidad a las quejas del Real Madrid sobre el arbitraje

El delantero del Bayern Munich, Harry Kane, se mostró tajante tras las quejas del Real Madrid sobre el arbitraje luego de la victoria de los bávaros en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

El delantero inglés rompió su habitual discreción al declarar y no dudó en opinar sobre la jugada más polémica del encuentro: la expulsión de Eduardo Camavinga, que desató una oleada de protestas desde el banquillo madridista.

Camavinga antes de ser expulsado en la Champions frente al Bayern Munich | AP

Al ser preguntado en la zona mixta sobre la controversia, Kane fue directo y afirmó que la decisión fue la correcta y el centrocampista francés mereció ver la segunda tarjeta amarilla.

"Estoy seguro de que lo están (molestos), pero en los últimos años han tenido muchas decisiones a su favor... Fue una tarjeta amarilla tonta. Como jugador, no puedes simplemente agarrar el balón e irte corriendo con él, sobre todo si ya tienes una amonestación.

"Es muy arriesgado. El árbitro lo decidió así y está bien que una acción así se haya saldado a nuestro favor", sentenció el delantero sin rodeos.

Henry Kane celebrando con Michael Olis del Bayern tras anotar al Real Madrid en Champions I P

Lo que sigue para el Bayern

Luego de una eliminatoria sufrida, los dirigidos pos Vincent Kompany se instalaron como uno de los cuatro mejores equipos del certamen y están a un paso de la gran final.