Kane responde con severidad a las quejas del Real Madrid sobre el arbitraje
El delantero del Bayern Munich, Harry Kane, se mostró tajante tras las quejas del Real Madrid sobre el arbitraje luego de la victoria de los bávaros en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.
El delantero inglés rompió su habitual discreción al declarar y no dudó en opinar sobre la jugada más polémica del encuentro: la expulsión de Eduardo Camavinga, que desató una oleada de protestas desde el banquillo madridista.
Al ser preguntado en la zona mixta sobre la controversia, Kane fue directo y afirmó que la decisión fue la correcta y el centrocampista francés mereció ver la segunda tarjeta amarilla.
"Estoy seguro de que lo están (molestos), pero en los últimos años han tenido muchas decisiones a su favor... Fue una tarjeta amarilla tonta. Como jugador, no puedes simplemente agarrar el balón e irte corriendo con él, sobre todo si ya tienes una amonestación.
"Es muy arriesgado. El árbitro lo decidió así y está bien que una acción así se haya saldado a nuestro favor", sentenció el delantero sin rodeos.
Lo que sigue para el Bayern
Luego de una eliminatoria sufrida, los dirigidos pos Vincent Kompany se instalaron como uno de los cuatro mejores equipos del certamen y están a un paso de la gran final.
Sin embargo, enfrente tienen al que, quizás, sea el rival más difícil de la temporada: el actual campeón de la Champions, el Paris Saint-Germain.