¿Confirma su adiós? La 'despedida' de Álvaro Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid en Champions League

El Real Madrid se quedó a un paso de una hazaña memorable en el Allianz Arena, donde rozó una remontada épica contra el Bayern Múnich. A pesar de lograr igualar la eliminatoria en varias ocasiones, una polémica expulsión de Camavinga en los minutos finales inclinó la balanza a favor del conjunto bávaro.

La derrota por 4-3 y la consiguiente eliminación de la Champions League generaron una profunda indignación en el club blanco por las decisiones arbitrales. Con este resultado, todo apunta a que el Real Madrid cerrará la temporada sin títulos, lo que ha puesto el futuro de Álvaro Arbeloa en el banquillo bajo los focos.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

¿Qué dijo Álvaro Arbeloa tras la derrota del Real Madrid?

Arbeloa, quien asumió el cargo en un momento complicado, ha demostrado capacidad para competir al más alto nivel, como lo prueba la eliminación del Manchester City en la ronda anterior. Sin embargo, tras el partido de vuelta de cuartos de final, el técnico no dudó en asumir la responsabilidad.

"El responsable en las derrotas soy yo y asumiré siempre las consecuencias. He intentado ayudar siempre al club de la manera que puedo", declaró Arbeloa en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El entrenador salmantino profundizó en su filosofía de trabajo: "No he querido demostrar mi nivel como entrenador. No he querido nunca ganar los partidos con mis decisiones, sino ayudar a los jugadores dentro del campo. Así va a ser hasta el último día".

Jugadores del Real Madrid reclamándole al árbitro en el partido ante el Bayern | AP

La continuidad de Arbeloa

Las preguntas sobre su continuidad no se hicieron esperar, tras cuatro meses al frente del equipo con un balance de 13 victorias, un empate y siete derrotas. No obstante, Arbeloa evitó pronunciarse directamente sobre su futuro y reafirmó su lealtad incondicional al club.

"Entenderé perfectamente todas las decisiones que pueda tomar el club", afirmó, dejando claro que su porvenir no es su principal preocupación. "Me preocupa muy poco mi futuro. Soy hombre del club y lo único que quiero es que gane el Real Madrid, independientemente de quién esté sentado en el banquillo", sentenció.