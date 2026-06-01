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Mundial 2026

Estadios y sedes mundialistas: Gillette Stadium (Boston)

Gillette Stadium l Instagram: @gillettestadium
Estephania Carrera
Estephania Carrera 07:00 - 01 junio 2026
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Uno de los estadios mas emblemáticos de Estados Unidos y más populares por albergar a uno de los mas grandes equipos de la NFL

El Gillette Stadium, será uno de los estadios en los que se disputarán partidos  para el Mundial 2026 en Estados Unidos. Este recinto es una de las canchas oficiales de la FIFA en donde se llevarán acabo encuentros importantes como la Fase de Grupos de Selecciones como Inglaterra y Escocia.

Pero no solo será cancha para los partidos de Fase de Grupos, también albergara los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026. A pesar de ser uno de los estadios mas pequeños de Estados Unidos, este espacio promete una experiencia inigualable para todos los aficionados del futbol.

Gillette Stadium l Instagram: @gillettestadium

Testigo de la gran dinastía de los Patriots en la NFL, así como casa de los New England Revolution de la MLS, el Gillette Stadium cambiará de nombre esta temporada derivado de las reglas de la FIFA que no permite la mención de ninguna marca que no sea oficial del torneo, renombrándose tan solo por la temporada del Mundial, Boston Stadium.

Ficha técnica Gillette Stadium

  • Nombre oficial: Gillette Stadium

  • Nombre para el Mundial 2026: Estadio Boston (Boston Stadium).

  • Ubicación: Foxborough.

  • Inauguración: 11 de mayo del 2002.

  • Capacidad:  65.000 espectadores.

  • Superficie: Césped artificial.

  • Costo de construcción: $325 millones de dólares.

  • Propietario: Grupo Kraft.

  • Equipos que juegan ahí: New England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS).

  • Eventos destacados: Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003, Finales de la Copa Oro de Concacaf 2003 y 2005, Copa América Centenario 2016, Mundial 2026. Conciertos con récords de asistencia: Metallica M72 y The Eras Tour TS. 

  • Característica principal: Faro de 66 metros de altura en la zona norte del estadio y pantalla LED curva para exteriores, la mas grande comparada con los demás recintos de Estados Unidos.

Gillette Stadium l Instagram: @gillettestadium

Ficha técnica Foxborough

  • País: Estados Unidos.

  • Estado: Massachusetts.

  • Fundación: Establecido originalmente en el año 1704 e incorporado oficialmente el 10 de junio de 1778.

  • Superficie: 54 km²

  • Habitantes: 5.625 habitantes.

  • Idioma predominante: Inglés.

  • Moneda: Dólar estadounidense (USD).

  • Altitud promedio: 80 metros sobre el nivel del mar.

  • Gentilicio: Foxboroense.

  • Clima: Continental húmedo con veranos cálidos y húmedos, e inviernos fríos y ventosos.

  • Eventos deportivos importantes: Copa Mundial de la FIFA 1994, Mundial Femenino 1999 y 2003, Copa América Centenario 2016, Mundial 2026. 

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