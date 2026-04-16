Leyenda del Real Madrid y figura del futbol mundial muere a los 96 años

El exdefensor uruguayo José Emilio Santamaría, referente del Real Madrid, falleció este miércoles a los 96 años, según informó el conjunto merengue en un comunicado oficial. El exjugador también fue seleccionador nacional de España en el Copa del Mundo de la FIFA España 1982 y dirigió durante siete temporadas al RCD Espanyol.

El club blanco confirmó la noticia y señaló que “lamenta profundamente” el fallecimiento de quien consideró “una de las más grandes leyendas” en la historia de la institución y del futbol internacional.

Real Madrid confirmó el Fallecimiento de José Santamaría | X @realmadrid

Trayectoria histórica con el Real Madrid

José Emilio Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Uruguay, y defendió la camiseta de nuestro club durante nueve temporadas, hasta 1966. Durante ese periodo, el exdefensor construyó un palmarés destacado.

Con el Real Madrid el sudamericano logró ganar 4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España, en 337 partidos. Además, subrayó que formó parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid.

Las 337 apariciones de Santamaría lo mantuvieron durante casi seis décadas como el futbolista uruguayo con más partidos en el club madrileño, marca que fue superada en noviembre de 2025 por Federico Valverde.

Santamaría fue una de las grandes leyendas del Real Madrid | X @realmadrid

Carrera internacional y legado como entrenador

A nivel internacional, Santamaría tuvo actividad tanto con Uruguay como con España. Disputó el Copa Mundial de la FIFA Suiza 1954 con la selección uruguaya y el Copa Mundial de la FIFA Chile 1962 con el combinado español. En total, sumó 25 partidos con Uruguay y 16 con España.

Tras su retiro como jugador, inició su carrera como entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid. El propio club destacó que “como entrenador, Santamaría comenzó su carrera al año siguiente de su retirada como jugador, en la cantera del Real Madrid. Dirigió a la selección olímpica de España en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Y en 1982, fue el seleccionador español en el Mundial de España.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también dedicó unas palabras tras su fallecimiento recordando el legado del sudamericano en la historia del cuadro merengue.

“Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al futbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida”.