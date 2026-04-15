Arbeloa se lanza contra el árbitro tras eliminación en Champions: "Es inexplicable, injusto"

Se lanza contra el arbitraje. El Real Madrid no pudo lograr la remontada y quedó eliminado en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Pese a marcar tres goles en Múnich, el resultado no fue suficiente y terminó perdiendo 6-4 en el marcador global ante el Bayern Munich.

El cuadro merengue batalló a lo largo del partido pero tras una expulsión de Eduardo Camavinga al minuto 85, los bávaros lograron aprovechar las oportunidades y con dos verdaderos golazos pusieron el partido a su favor y avanzaron a Semifinales.

Polémica arbitral

A lo largo del partido el arbitraje dejó mucho que desear. En el segundo gol del Real Madrid, un gran tiro libre de Arda Güller llegó procedido de una falta inexistente. Posteriormente, previo al tercer tanto del cuadro merengue Rüdiguer cometió una clara falta que no se sancionó.

Jugadores de Bayern Munich agradecen a sus fans en el Estadio Santiago Bernabéu en la ida de la serie contra Real Madrid | AP

Pese a estas jugadas, los reflectores se los llevó la tarjeta roja a Camavinga. El volante francés había entrado de cambio al minuto 62 y al 79 vio su primera amarilla por una fuerte entrada. Al minuto 86 vio la segunda amarilla por cometer una falta y evitar que Bayern Múnich cobrara rápido.

Tres minutos después de la expulsión del volante de Real Madrid, Luis Diaz puso el 3-3 en el el partido de Vuelta y el 5-4 en el marcador global, prácticamente sentenciando el partido.

Jugadores del Real Madrid reclamándole al árbitro en el partido ante el Bayern l AP

Arbelo se lanza contra el arbitraje

Como era de esperarse, el conjunto merengue no quedó contento con el arbitraje de Slavko Vinčić. Durante la conferencia de prensa, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa criticó la tarjeta roja y aseguró que las decisiones arbitrales condicionaron el juego.

“Nadie entiende que pueda expulsar un jugador así (respecto a Camavinga), está claro que esa eliminatoria se ha acabado en ese momento, es algo totalmente inexplicable, injusto, estamos muy dolidos porque se nos ha ido una eliminatoria de una forma en la que no puedes controlar.“

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid en el duelo ante Osasuna | AP

¿Que sigue para el Madrid?