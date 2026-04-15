¡No los dejaron dormir! Fans de Bayern lanzaron fuegos artificiales a las afuera del hotel del Real Madrid

La presión empezó desde una noche previa. Real Madrid visitará este miércoles 15 de abril el Allianz Arena para el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League y buscará la remontada contra Bayern Munich. Los bávaros se impusieron 1-2 en la ida en el Santiago Bernabéu, por lo que los Merengues están obligados a ganar si quieren meterse a Semifinales.

Sin embargo, el equipo dirigido por Vincent Kompany solo tiene una derrota en casa en todo lo que va de la Temporada 2025-26, a cambio de un empate y 18 victorias. Por lo que los pupilos de Álvaro Arbeloa tendrán un desafío grande, principalmente después de que los utlras del equipo alemán se presentaron en su hotel para darles una bienvenida especial.

Jugadores del Bayern Munich celebran gol vs Real Madrid | AP

Ultras de Bayern Munich llegaron al hotel de Real Madrid

Por medio de redes sociales y reportes de la prensa europea, se dio a conocer que alrededor de la una de la mañana de esta miércoles, es decir, cuando los jugadores merengues ya estaba descansando, varios seguidores de Bayern Munich llegaron al hotel de concentración del equipo blanco y encendieron fuegos artificiales para incomodar a su rival de Champions.

🇩🇪🇪🇸 HACE UN RATO: Los Ultras del Bayern Munich se acercaron hasta el hotel del Real Madrid a TIRAR FUEGOS ARTIFICIALES.



Estuvieron gran parte de la madrugada Europea molestando a los jugadores del Merengue. pic.twitter.com/hZCPgOeo0i — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) April 15, 2026

Esta acción de inmediato recibió comparaciones con lo que ocurre en el continente americano, donde es habitual ver este tipo de intimidación por parte de los fans de un equipo en torneos como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pero mientras algunos usuarios en redes sociales, otros lo criticaron al considerar que no es una actitud deportiva.

Jugadores de Bayern Munich agradecen a sus fans en el Estadio Santiago Bernabéu en la ida de la serie contra Real Madrid | AP

Por otra parte, algunos reportes aseguran que la seguridad del hotel y del equipo español sí se acercó a la zona en la cual los fans encendieron fuegos artificales. Sin embargo, no pudieron realizar ninguna detención ya que los responsables se dieron a la fuga de inmediato y no tardaron en alejarse de la zona.

¿Qué necesita Real Madrid para avanzar a Semifinales de Champions League?

Con la derrota 1-2 en la ida en el Santiago Bernabéu, los Merengues tienen que ganar al menos por la misma diferencia para avanzar a la siguiente fase del torneo europeo. En su última visita al Allianz Arena, el club madrileño empató 2-2 en la ida de la Semifinal de la Champions en la Temporada 2023-24.

Jude Bellingham en un entrenamiento del Real Madrid l AP