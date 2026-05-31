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Futbol

¡Problemas en el paraíso! Sudáfrica retrasa su viaje a México por inconvenientes con visas

Sudáfrica a la Copa del Mundo l pfermincano
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:56 - 31 mayo 2026
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La selección africana tenía previsto arribar este domingo a Pachuca, pero inconvenientes administrativos han modificado sus planes

La Selección de Sudáfrica sufrió un contratiempo inesperado de cara a su preparación para enfrentar a México el próximo 11 de junio. El conjunto dirigido por Hugo Broos tenía programado viajar este domingo a territorio mexicano para instalarse en su campamento base en Pachuca; sin embargo, problemas relacionados con visados han impedido su salida.

De acuerdo con reportes provenientes de Sudáfrica, varios futbolistas aún no cuentan con la documentación necesaria para ingresar a México, situación que la Federación Sudafricana de Futbol intenta resolver a contrarreloj para que el equipo pueda emprender el viaje en las próximas horas.

Problemas administrativos frenan la llegada de Sudáfrica

Todo parecía marchar conforme a lo planeado para la escuadra africana. El pasado viernes disputó un partido amistoso ante Nicaragua, encuentro que terminó con empate sin goles, mientras que este sábado realizó un evento de despedida con sus aficionados en un estadio de cricket.

La intención era que la delegación viajara este domingo, horario de Sudáfrica, para arribar a México durante la noche del mismo día o en las primeras horas del lunes. No obstante, el problema con los visados cambió por completo la logística del combinado nacional.

Según la prensa local, son varios los jugadores afectados por este inconveniente administrativo, por lo que la salida del equipo quedó suspendida mientras se resuelve la situación.

Empate entre Sudáfrica y Nicaragua | AFP

La altura de México, un factor clave en la preparación

El retraso representa un problema para los planes del cuerpo técnico encabezado por Hugo Broos, que buscaba llegar con suficiente anticipación para que sus jugadores pudieran adaptarse a las condiciones de altitud.

Sudáfrica tenía contemplado establecer su campamento en Pachuca y realizar ahí gran parte de su preparación antes de trasladarse a la Ciudad de México para el compromiso ante el Tricolor en la inauguración del Mundial.

La intención era aprovechar varios días de trabajo en territorio mexicano para aclimatarse y llegar en óptimas condiciones físicas al encuentro del próximo 11 de junio.

Amistoso Sudáfrica vs Nicaragua | AFP

México se prepara para el juego del 11 de junio

Por ahora, la Federación Sudafricana trabaja para solucionar el problema migratorio y concretar el viaje lo antes posible. Aunque el partido ante la Selección Mexicana no corre riesgo, la demora reduce el tiempo de preparación de los africanos de cara al compromiso.

Mientras tanto, el combinado mexicano continúa con su planificación habitual a la espera de la llegada de su rival. Después de vencer a Australia este sábado y prepararse para su último compromiso amistoso ante Serbia, el Tri presentará su lista final en las próximas horas. Hasta con Javier Aguirre confirmando ya tener un 11 listo para afrontar su duelo con la Selección Africanca.

México celebra gol ante Australia l IMAGO7
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