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Futbol

AC Milan pierde un importante delantero de cara a la próxima temporada: “Quiero un nuevo capítulo”

AC Milan celebrando tras ganar al Inter en la Serie A I AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:40 - 31 mayo 2026
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Delantero importante del esquema rossoneri confirmó que buscará un nuevo desafío en su carrera y pondrá fin a su etapa con los rossoneri, donde compartió vestidor con Santiago Gimenez

Una de las figuras más importantes del AC Milan está lista para cerrar un ciclo. Rafael Leão confirmó que dejará al conjunto rossonero tras varios años defendiendo sus colores y aseguró que busca una nueva aventura en su carrera profesional.

El atacante portugués reveló sus intenciones durante una entrevista concedida a Sport TV Portugal, donde explicó que, pese al cariño que siente por el club italiano, considera que ha llegado el momento de afrontar nuevos retos fuera de la Serie A.

Rafael Leão confirma que dejará al AC Milan

Leão fue contundente al hablar sobre su futuro y dejó claro que su decisión está tomada.

Rafael Leao en el partido de AC Milan contra Juventus en la Serie A | AP
Rafael Leao en el partido de AC Milan contra Juventus en la Serie A | AP

Estoy orgulloso porque hice historia en el AC Milan, pero quiero un nuevo capítulo. Me siento listo para jugar en otra liga

Hice lo mejor por el Milan, pero es hora de probar otro desafío”, declaró el futbolista portugués

Sus palabras sorprendieron debido a que el delantero renovó su contrato con el equipo italiano hasta 2028 apenas en 2023, por lo que parecía destinado a convertirse en uno de los referentes del proyecto deportivo a largo plazo.

Rafael Leão celebra gol ante Lecce | AP

Una temporada marcada por las críticas

A pesar de ser considerado una de las principales estrellas del club, Leão vivió una campaña complicada con el Milan. El portugués registró nueve goles y tres asistencias en la Serie A, números que quedaron lejos de las expectativas generadas en torno a su figura.

Además, durante el tramo final de la temporada fue objeto de críticas constantes por parte de la afición, que incluso llegó a mostrar su descontento en varios encuentros.

Los registros reflejan parte de esa situación, ya que el atacante únicamente disputó el 54 % de los minutos posibles en la campaña liguera, una cifra baja para un futbolista llamado a liderar el proyecto rossonero.

Jugadores de AC Milan en lamento tras derrota contra Cagliari en Serie A | AP
Jugadores de AC Milan en lamento tras derrota contra Cagliari en Serie A | AP

Su futuro dependerá de las negociaciones

Aunque Leão ha expresado públicamente su deseo de salir, cualquier club interesado deberá negociar directamente con el AC Milan para concretar su fichaje.

El conjunto italiano desembolsó cerca de 49 millones de euros al LOSC Lille en 2019 para hacerse con sus servicios, por lo que no facilitará la salida de uno de los jugadores con mayor valor de mercado dentro de su plantilla.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el portugués está valuado actualmente en 50 millones de euros, una cifra que podría convertirlo en uno de los protagonistas del próximo mercado de transferencias.

Rafa Leao y Adrien Rabiot en celebración tras el gol de AC Milan contra Hellas Verona | AFP
Rafa Leao y Adrien Rabiot en celebración tras el gol de AC Milan contra Hellas Verona | AFP

Santiago Gimenez perdería a uno de sus compañeros más importantes

La salida de Rafael Leão también representaría una baja sensible para Santiago Gimenez, quien compartía vestidor con el atacante portugués en el AC Milan.

Ahora, el futuro del lusitano apunta lejos de San Siro, mientras diversos clubes europeos comienzan a aparecer como posibles destinos para una de las figuras más talentosas del futbol portugués en la actualidad.

Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP
Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP
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