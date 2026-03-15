¡Tensión en el Milán! Rafael Leão le reclama y empuja a Allegri al salir de cambio

En el partido entre Lazio y AC Milán, Rafael Leão salió molesto del partido cuando Massimiliano Allegri lo sustituyó al minuto 66; la reacción que tuvo sorprendió a propios y extraños, donde no solo empujó a sus compañeros, sino que también agredió a su entrenador.

Además de todo el show que montó el portugués, los Rossoneri cayeron ante la Lazio, dejando ir puntos cruciales en su pelea por la Serie A.

Una actitud deplorable

Rafael Leão, una de las mayores figuras del Milán, siendo clave en los últimos torneos de los Rossoneri, tuvo una actitud deplorable ante su equipo y entrenador. Al salir de cambio, empujó a Mike Maignan, quien lo llevó a apurar la sustitución. Pero el portugués no paró ahí, ya que también se hizo de palabras con su entrenador, Maximiliano Allegri, y hasta lo empujó.

Mike Maignan ante la Lazio | AP

Su reacción no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde hizo explotar a la afición del Milan, tachándolo de no ser un profesional y haciendo un papelón cuando el equipo más lo necesitaba.

💥 ¡TENSO MOMENTO EN EL BANQUILLO DEL MILAN!



Rafael Leao FURIOSO por salir de cambio... le reclamó y empujó a Allegri, su técnico 😳 pic.twitter.com/kTrs6iETlW — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 15, 2026

El Milan sigue dejando ir puntos

Más allá del resultado, los Rossoneri cayeron ante la Lazio por marcador de 1 a 0, con gol de Gustav Isaksen. Los dirigidos por Massimiliano Allegri se siguen distanciando del Inter, a pesar de haber ganado el derbi de la Madonnina. Los nerazzurri se colocan en la cima de la Serie A en solitario con 8 puntos de diferencia.