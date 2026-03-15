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Futbol

AC Milan cae ante Lazio y se aleja más de la lucha por el título en la Serie A

Gustav Isaksen define ante Mike Maignan en el partido de Lazio contra AC Milan | AP
Gustav Isaksen define ante Mike Maignan en el partido de Lazio contra AC Milan | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:00 - 15 marzo 2026
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Los dirigidos por Massimiliano Allegri no aprovecharon el empate de Inter contra Atalanta

Derrota y AC Milan prácticamente se despide del título en la Serie A. Los Rossoneri dejaron ir la oportunidad de ponerse a cinco puntos de Inter en la clasificación y cayeron por la mínima diferencia en su visita a la Lazio, que se mantiene en la lucha por llegar a competencias europeas.

Una vez más, el equipo de Massimiliano Allegri no aprovechó que los Nerazzurri dejaron ir puntos en su empate contra Atalanta y sufrió una derrota que lo condiciona en la lucha por el campeonato. Con nueve partidos por disputarse, Milan necesita ganar todos y que Inter pierda al menos tres para superarlo.

Así fue la derrota de AC Milan ante Lazio

Un error de de Pervis Estupiñán antes de la media hora de juego bastó para sentenciar la derrota del equipo rojinegro en su visita al Estadio Olímpico de Roma. Y aunque en el segundo tiempo Milan se volcó al ataque, careció de contundencia en zona de definición.

Luego de un servicio largo, Estupiñán trató de cortar de cabeza ante Gustav Isaksen. Sin embargo, el defensa ecuatoriano midió mal el esférico y dejó libre al atacante danés, que condujo a velocidad y con un disparo cruzado venció a Mike Maignan.

Christopher Nkunku durante el partido entre AC Milan y Lazio | AP
Christopher Nkunku durante el partido entre AC Milan y Lazio | AP

Lazio tuvo un par de llegadas para ampliar el marcador antes del descanso, pero el arquero francés sí pudo evitarlo. Mientras que en la segunda mitad, Christian Pulisic fue quien más cerca estuvo de empatar el encuentro, pero Edoardo Motta respondió bajo los tres palos para mantener el cero en su propio arco.

Gustav Isaksen en celebración de gol | AP
Gustav Isaksen en celebración de gol | AP

Con este resultado, Lazio llegó al noveno puesto con 40 puntos y mantiene la esperanza de clasificar al menos a la Conference League, aunque por ahora está a 11 puntos. Mientras que AC Milan está segundo con 60 unidades, ocho menos que Inter.

¿Cuándo juegan de nuevo AC Milan y Lazio?

El equipo de Allegri ahora tratará de corregir el rumbo el próximo sábado 21 de marzo, cuando reciba a Torino en San Siro. El encuentro está programado a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y será una oportunidad clara para regresar al camino de la victoria.

Mientras que el conjunto romano visitará a Bologna el domingo 22 de marzo a las 8:00 horas. Felsinei se encuentra en el octavo puesto de la clasificación con 42 puntos, dos más que la Lazio, por lo que será un partido clave para ambos, que buscan acercarse a puestos de clasificación a torneos europeos.

Isaksen en definición contra Mike Maignan en el partido de Lazio ante AC Milan | AP
Isaksen en definición contra Mike Maignan en el partido de Lazio ante AC Milan | AP
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