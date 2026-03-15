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Futbol

Afición en Noruega explota contra Bodo/Glimt y la Federación: "el futbol nórdico es más que un equipo"

Jugadores de Bodo/Glimt celebran en el partido contra Inter en Champions League | AP
Jugadores de Bodo/Glimt celebran en el partido contra Inter en Champions League | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:23 - 15 marzo 2026
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El conjunto amarillo logró una victoria importante ante el Sporting de Lisboa y sueñan con los Cuartos de Final

La decisión de la Federación Noruega de Futbol de aplazar el partido de la fecha 1 del Bodoe/Glimt generó una fuerte reacción entre los aficionados de otros clubes, especialmente de Valerenga, cuyos seguidores protestaron públicamente por lo que consideran un trato preferencial hacia el equipo que compite en Europa.

Durante un encuentro reciente, los hinchas del Valerenga desplegaron una pancarta con un mensaje directo contra la medida tomada por la federación: "El futbol noruego es más que un solo equipo en Europa. No a los partidos aplazados". La protesta buscó evidenciar el descontento de parte de la afición con la modificación del calendario local.

Las protestas hacia la Federación Noruega | @GuilleVergaraMu

El reclamo surge porque la Federación decidió reprogramar el partido de la primera jornada de Bodoe/Glimt para que el club llegue más descansado al partido de vuelta ante Sporting Lisboa en la Champions League. Para algunos aficionados, esta decisión rompe el equilibrio competitivo dentro del torneo nacional.

Los seguidores del Valerenga consideran que todos los equipos deben competir bajo las mismas condiciones, sin importar si participan o no en competiciones internacionales. Por ello, sostienen que alterar el calendario para favorecer a un club sienta un precedente polémico en el futbol noruego.

Fredrik Sjøvold se enfrenta a Lautaro Martínez en el partido de ida entre Bodo/Glimt e Inter | AP
Fredrik Sjøvold se enfrenta a Lautaro Martínez en el partido de ida entre Bodo/Glimt e Inter | AP

La decisión para apoyar al Bodo/Glimt en Europa

La Federación Noruega defendió la decisión señalando que el objetivo es respaldar a los equipos que representan al país en torneos europeos. En este caso, el Bodo/Glimt se encuentra disputando una eliminatoria clave ante el Sporting y podría alcanzar los cuartos de final de la Champions League.

El conjunto dirigido por Kjetil Knutsen tomó ventaja en la serie tras imponerse 3-0 al Sporting en el partido de ida, en una actuación sólida que reflejó el crecimiento del club en competencias europeas.

El primer gol llegó cuando Fet abrió el marcador desde el punto de penalti luego de una falta de Vagiannidis dentro del área. Poco antes del descanso, Blomberg amplió la ventaja tras una jugada colectiva que terminó con una definición frente al portero Rui Silva.

Pase de Bodo/Glimt a Playoffs de Champions I AP

Bodo/Glimt busca cerrar la eliminatoria en la vuelta

En la segunda mitad del partido de ida, Hogh selló el triunfo con el tercer gol, dejando al Bodo/Glimt con una ventaja importante de cara al partido decisivo de la serie.

La vuelta ante el Sporting se disputará esta semana, duelo para el que el equipo noruego llegará con mayor descanso gracias al aplazamiento del encuentro de liga. El resultado podría significar una histórica clasificación a los cuartos de final.

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