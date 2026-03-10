¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros

Han sido varios meses de ausencia para Santiago Giménez, específicamente cuatro desde que se dio a conocer que estaba lesionado, su cirugía y de manera más reciente una buena noticia que ha recibido el delantero de la Selección Mexicana.

A pesar de haberse perdido partidos de mucha relevancia en la temporada, el 'Bebote' está de vuelta en los entrenamientos del AC Milan, por lo que su regreso a la actividad de la Serie A también se siente cada vez más cerca.

Santiago Giménez puede regresar a la actividad de Serie A | MEXSPORT

Cálido recibimiento

A través de sus redes sociales, AC Milan ha compartido la noticia del regreso de Santiago Giménez a los entrenamientos de la escuadra de Massimiliano Allegri, aunque aún no han notificado que esté disponible para jugar; sin embargo, solamente queda esperar a que el entrenador italiano vuelva a ponerlo dentro de una convocatoria.

"Miren quien ha vuelto a los entrenamientos con el equipo", fueron las palabras con las cuales el cuadro rossonero hizo el anuncio. En la publicación también se puede ver a sus compañeros haciéndole el tradicional pasillo en el cual le dan palmadas en la espalda y la cabeza mientras hace el recorrido; en este mismo pasillo, se puede ver a Niclas Füllkrug, delantero que llegó procedente de West Ham en la ausencia de Santi, el alemán se ve muy feliz a pesar de que el mexicano es competencia directa en el ataque.

Look who's back in group training 🤩 pic.twitter.com/gfmnaBiRD3 — AC Milan (@acmilan) March 10, 2026

Giménez también se ve muy contento de regresar, pues la sonrisa en su rostro es demasiado evidente, sumado a que en otras imágenes se le ve comprometido con estar de vuelta en buena forma física y futbolística lo más pronto posible, ya que Milan tiene partido de Serie A en la Fecha 29 este mismo domingo 15 de marzo cuando visite a Lazio en el Estadio Olímpico de Roma.

¿Qué dicen los aficionados del regreso del 'Bebote'?

Los comentarios en el post de Il Diavolo no se hicieron esperar, pues tendrán de vuelta a uno de sus delanteros en medio de una pequeña crisis de ausencias en los últimos partidos. Algunos de los comentarios de los fanáticos han sido en contra de Santi, tales como: "No lo toquen, se puede romper"; sin embargo, han sido más los buenos.

La mayoría de palabras dirigidas a Santiago han sido para darle la bienvenida de vuelta al equipo, pues la cirugía que tuvo en el tobillo lo había mantenido fuera por un buen tiempo, pero ahora, con este regreso querrá aportar con buenas actuaciones y por supuesto con goles en los partidos de su equipo.

'Bebote' no se ha limitado en el trabajo físico a su regreso | X: @MilanPosts