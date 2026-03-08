Santi Giménez reaparece con los colores rossoneros en pleno Derbi della Madonnina

Santiago Giménez ha permanecido ausente de los partidos de AC Milan desde finales del 2025, lo cual lo llevó incluso a cirugía para poder corregir el problema de su tobillo; sin embargo, toda esta situación no le ha impedido estar al pendiente de sus compañeros.

Il Diavolo venció este domingo 8 de marzo a Inter de Milán en una edición más del Derbi della Madonnina, dejando a la deriva el futuro de la Serie A, ya que los dirigidos por Massimiliano Allegri se acercan a solo siete puntos del líder nerazzurro, pero lo que ha llamado la atención es la atención que le ha puesto Santi a su equipo incluso en la lejanía.

Pervis Estupiñán entregó la victoria para el Milan | AP

Apoyo rossonero en cualquier lugar

En uno de los días más importantes del Milan durante la temporada 2025-2026, Santiago Giménez ha mostrado su apoyo incluso a la distancia, pues por medio de sus historias de Instagram, mostró a sus dos perros vestidos con la camiseta del club rossonero con la frase: "Derbyday".

Posteriormente, ya con el partido terminado, el seleccionado nacional con México reposteó la imagen del equipo en donde se mostró la victoria en contra de su odiado rival, en donde resaltó la participación de Pervis Estupiñan, quien anotó el único gol del juego que además hizo ganar tres puntos vitales a los locales.

Santi mostró su apoyo en redes sociales | Captura de pantalla

"Hermanito, qué locura, vamos", fueron las palabras con las que 'Chaquito' se refirió al ecuatoriano; cabe resaltar que ya desde hace un tiempo, el mismo Pervis aclaró que Giménez es uno de los compañeros con los que más se lleva debido a que no existe una barrera con el idioma.

Finalmente, Santi también añadió una historia en la cual felicita a su hermana Agus por su cumpleaños, compartiendo una fotografía de ellos dos cuando eran niños.

Milan conquista el Derbi

El Derbi della Madonnina tiene dueño, pues AC Milan ha logrado llevarse el resultado a favor después del solitario gol de Pervis Estupiñán; con este resultado, los de Massimiliano Allegri han logrado meterse en la pelea por el Scudetto en la recta final de la competencia, ya que ahora se ubican a tan solo siete puntos de Inter que es el líder.

Aún no se tiene certeza de cuando regresará 'Bebote', pero si algo ha quedado claro, es que el apoyo del mexicano está a pesar de no haber sido parte de esta importante victoria. Milan ganó ambos Derbis ante Inter en la temporada.