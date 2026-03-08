Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Santi Giménez reaparece con los colores rossoneros en pleno Derbi della Madonnina

Santi 'se hizo presente' para apoyar a su equipo | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:05 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Pese a su lesión, el 'Bebote' no ha dudado en apoyar a la distancia a sus compañeros en la victoria ante Inter de Milán

Santiago Giménez ha permanecido ausente de los partidos de AC Milan desde finales del 2025, lo cual lo llevó incluso a cirugía para poder corregir el problema de su tobillo; sin embargo, toda esta situación no le ha impedido estar al pendiente de sus compañeros.

Il Diavolo venció este domingo 8 de marzo a Inter de Milán en una edición más del Derbi della Madonnina, dejando a la deriva el futuro de la Serie A, ya que los dirigidos por Massimiliano Allegri se acercan a solo siete puntos del líder nerazzurro, pero lo que ha llamado la atención es la atención que le ha puesto Santi a su equipo incluso en la lejanía.

Pervis Estupiñán entregó la victoria para el Milan | AP

Apoyo rossonero en cualquier lugar

En uno de los días más importantes del Milan durante la temporada 2025-2026, Santiago Giménez ha mostrado su apoyo incluso a la distancia, pues por medio de sus historias de Instagram, mostró a sus dos perros vestidos con la camiseta del club rossonero con la frase: "Derbyday".

Posteriormente, ya con el partido terminado, el seleccionado nacional con México reposteó la imagen del equipo en donde se mostró la victoria en contra de su odiado rival, en donde resaltó la participación de Pervis Estupiñan, quien anotó el único gol del juego que además hizo ganar tres puntos vitales a los locales.

Santi mostró su apoyo en redes sociales | Captura de pantalla

"Hermanito, qué locura, vamos", fueron las palabras con las que 'Chaquito' se refirió al ecuatoriano; cabe resaltar que ya desde hace un tiempo, el mismo Pervis aclaró que Giménez es uno de los compañeros con los que más se lleva debido a que no existe una barrera con el idioma.

Finalmente, Santi también añadió una historia en la cual felicita a su hermana Agus por su cumpleaños, compartiendo una fotografía de ellos dos cuando eran niños.

Milan conquista el Derbi

El Derbi della Madonnina tiene dueño, pues AC Milan ha logrado llevarse el resultado a favor después del solitario gol de Pervis Estupiñán; con este resultado, los de Massimiliano Allegri han logrado meterse en la pelea por el Scudetto en la recta final de la competencia, ya que ahora se ubican a tan solo siete puntos de Inter que es el líder.

Aún no se tiene certeza de cuando regresará 'Bebote', pero si algo ha quedado claro, es que el apoyo del mexicano está a pesar de no haber sido parte de esta importante victoria. Milan ganó ambos Derbis ante Inter en la temporada.

AC Milan celebrando tras ganar al Inter en la Serie A I AP
Últimos videos
Lo Último
17:31 ¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
17:27 ¡Milán es rossonera! Por primera vez en 15 años Milan venció al Inter en los dos derbis de la temporada
17:07 “No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
17:05 Santi Giménez reaparece con los colores rossoneros en pleno Derbi della Madonnina
17:00 ¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
16:47 El amor eterno de Fidalgo y el América: el español firma playera a aficionada azulcrema en España
16:43 Mundial 2026: Iraq solicita a la FIFA posponer el partido del repechaje en México
16:35 ¿Habrá clases el 9 de marzo de 2026 en México? Esto se sabe sobre el paro nacional Un Día Sin Nosotras
16:32 Logan Paul se queda sin pelea: WWE le prohíbe boxear contra exjugadores de la NFL
16:29 Mundial 2026: Así luce el Estadio Azteca a sólo 20 días de su reinauguración
Tendencia
1
Contra Quién es Mafer la quinceañera que se hizo viral por celebrar sus XV años con Belinda, Xavi y J Balvin en Tabasco
2
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
3
Futbol ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
4
Futbol Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
5
Futbol Enner Valencia y Luis Quiñones casi se van a los golpes tras victoria de Pachuca
6
Futbol Nacional ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
Te recomendamos
¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
Futbol
08/03/2026
¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
¡Milán es rossonera! Por primera vez en 15 años Milan venció al Inter en los dos derbis de la temporada
Futbol
08/03/2026
¡Milán es rossonera! Por primera vez en 15 años Milan venció al Inter en los dos derbis de la temporada
“No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
Futbol
08/03/2026
“No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
Santi Giménez reaparece con los colores rossoneros en pleno Derbi della Madonnina
Futbol
08/03/2026
Santi Giménez reaparece con los colores rossoneros en pleno Derbi della Madonnina
¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
Futbol
08/03/2026
¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
El amor eterno de Fidalgo y el América: el español firma playera a aficionada azulcrema en España
Futbol
08/03/2026
El amor eterno de Fidalgo y el América: el español firma playera a aficionada azulcrema en España