Futbol

AC Milan derrota al Inter y se mete en la pelea de la Serie A

AC Milan celebrando tras ganar al Inter en la Serie A I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 16:06 - 08 marzo 2026
El equipo de Santiago Giménez logró llevarse el Derby della Madonnina por la mínima

El AC Milan se quedó con una nueva edición del Derby della Madonnina tras imponerse por la mínima diferencia al Inter de Milán en la Jornada 28 de la Serie A. En un partido intenso disputado en el histórico Estadio San Siro, el conjunto rossonero aprovechó un momento clave en el primer tiempo para firmar el 1-0 que le permitió recortar distancia en la lucha por el liderato del campeonato italiano.

Celebración del AC Milan tras ganar el Derby en la Serie A I AP

El clásico comenzó con ritmo elevado y con ambos equipos buscando imponer condiciones desde los primeros minutos. El Milan avisó temprano con un intento lejano de Luka Modrić, mientras que el Inter respondió con disparos desde media distancia de Federico Dimarco, en un intercambio de aproximaciones que encendió el ambiente en las tribunas.

Una de las ausencias que más llamó la atención fue la del delantero mexicano Santiago Giménez, quien no apareció ni siquiera en el banquillo del Milan. El atacante continúa recuperándose de una lesión, por lo que sigue sin sumar minutos con el conjunto rossonero en un momento clave de la temporada.

Un gol que cambió el rumbo del clásico

El momento decisivo llegó al minuto 35. Tras una conducción por el centro del campo, Youssouf Fofana filtró un pase preciso hacia el costado izquierdo para Pervis Estupiñán. El ecuatoriano controló dentro del área y sacó un potente disparo de zurda que se incrustó en el ángulo, dejando sin opciones al arquero y desatando la celebración del sector rossonero.

Antes del descanso, el Inter intentó reaccionar. Un tiro de esquina terminó con un remate de Nicolò Barella dentro del área, pero el balón se marchó desviado, por lo que el Milan logró irse al vestidor con la ventaja mínima en el marcador.

Luka Modric en el AC Milan I AP

Inter presiona, pero Milan resiste

Para la segunda mitad, el equipo nerazzurri adelantó líneas y asumió el control del partido. Apenas comenzado el complemento, Piotr Zieliński estuvo cerca del empate con un disparo que pasó muy cerca del ángulo, mientras que nuevamente Federico Dimarco generó peligro con un remate que rozó el travesaño.

El Milan también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. Rafael Leão lideró algunos contragolpes peligrosos y el propio Youssouf Fofana probó suerte desde fuera del área, aunque la defensa del Inter logró mantener con vida a su equipo durante varios tramos del complemento.

Fikayo Tomori disputando en balón ante Pio Esposito en el duelo del AC Milan vs Inter de Milán de la Serie A I AP

En los minutos finales, el Inter se volcó al ataque con centros constantes al área buscando a Francesco Pio Esposito. Incluso en el tiempo añadido generaron dos tiros de esquina consecutivos y un disparo dentro del área que fue bloqueado por la zaga rossonera. Finalmente, el silbatazo final confirmó la victoria del Milan en uno de los clásicos más intensos del futbol europeo.

Con este resultado, el Milan alcanza los 60 puntos y se instala en la segunda posición de la Serie A, reduciendo la distancia con el líder Inter, que permanece con 67 unidades. El triunfo en el Derby della Madonnina no solo significa orgullo en la ciudad, sino que también reaviva la pelea por el título en la recta final del campeonato italiano.

Derby entre AC Milan y el Inter de Milán I AP
