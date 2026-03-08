Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?

El Espanyol recibirá al Real Oviedo en un importante encuentro correspondiente a LaLiga, que se disputará el 9 de marzo de 2026. El partido dará inicio a las 14:00 horas en el RCDE Stadium, donde los locales buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos vitales en sus aspiraciones. Ambos equipos llegan con necesidades diferentes a este compromiso que promete ser intenso desde el primer minuto.

El Espanyol ocupa actualmente la séptima posición en la tabla con 36 puntos tras 26 jornadas disputadas, manteniendo un balance ofensivo de 33 goles a favor y 39 en contra. Los pericos se encuentran en la zona media-alta de la clasificación, con posibilidades de acercarse a los puestos europeos si consiguen una racha positiva en los próximos encuentros. Por su parte, el Real Oviedo atraviesa una situación mucho más complicada, ubicándose en la vigésima posición con apenas 17 puntos, habiendo anotado solo 16 goles y recibido 43 en el mismo número de partidos. Los asturianos necesitan desesperadamente sumar puntos para abandonar los puestos de descenso y mantener vivas sus esperanzas de permanencia en la categoría.

El Espanyol llega a este encuentro sin conocer la victoria en sus últimos cinco compromisos. Los catalanes acumulan dos empates y tres derrotas consecutivas que han frenado sus aspiraciones. En su último partido igualaron 2:2 frente al Elche (01.03.2026), previamente cayeron 4:2 ante el Atlético Madrid (21.02.2026), empataron 2:2 con el Celta Vigo (14.02.2026), fueron goleados 4:1 por el Villarreal (09.02.2026) y perdieron 1:2 contra el Deportivo Alavés (30.01.2026). Por su parte, el Real Oviedo muestra una trayectoria igualmente preocupante con tres derrotas, un empate y una victoria en sus últimos cinco encuentros. Los asturianos vienen de caer 3:0 ante el Rayo Vallecano (04.03.2026), perdieron 0:1 frente al Atlético Madrid (28.02.2026), empataron 3:3 con la Real Sociedad (21.02.2026), fueron derrotados 1:2 por el Athletic Bilbao (15.02.2026) y consiguieron su única victoria reciente por 1:0 contra el Girona (31.01.2026). Ambos equipos necesitan urgentemente revertir su situación actual para cumplir sus respectivos objetivos en la competición.

El historial reciente entre Espanyol y Real Oviedo favorece claramente al conjunto catalán. En sus últimos cinco enfrentamientos, el Espanyol ha conseguido tres victorias, mientras que el Real Oviedo ha ganado en dos ocasiones. El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 17 de octubre de 2025 en LaLiga, con victoria visitante del Espanyol por 0:2 en el feudo asturiano. Anteriormente, en la temporada 2023-2024 en Segunda División, los pericos vencieron 2:0 como locales (23.06.2024), mientras que el Oviedo se impuso 1:0 en su estadio (16.06.2024). El 20 de mayo de 2024, el Espanyol ganó 2:1 en casa, y el 1 de diciembre de 2023, los asturianos consiguieron una victoria por 2:0. Este historial muestra una clara tendencia favorable al Espanyol cuando actúa como local, factor que intentarán aprovechar en este nuevo enfrentamiento.

Tyrhys Dolan se ha convertido en una pieza fundamental para el Espanyol esta temporada. El extremo inglés de 24 años ha demostrado su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y crear situaciones de peligro por la banda derecha. Su velocidad y habilidad en el regate le han permitido ser uno de los jugadores más destacados del conjunto catalán, aportando tanto en la faceta ofensiva como en la presión tras pérdida. Por parte del Real Oviedo, Alberto Reina se ha erigido como el referente del equipo. El centrocampista de 28 años ha sido el motor del conjunto asturiano, destacando por su visión de juego y capacidad para distribuir el balón. Su experiencia y liderazgo resultan vitales para un equipo que lucha por salir de los puestos de descenso. El duelo entre ambos jugadores en la zona media del campo podría ser determinante para el desenlace del partido.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER ESPANYOL VS REAL OVIEDO?