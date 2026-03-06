Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
La Liga: ¿Dónde y cuándo ver el partido Barcelona vs Athletic Club de Bilbao? EN VIVO

Jorge Armando Hernández 09:57 - 06 marzo 2026
En RÉCORD te contamos dónde puedes ver el partido entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao

Barcelona llega golpeado al encuentro ante Bilbao tras ser eliminado en la Copa del Rey ante Atlético de Madrid. Sin embargo, sigue siendo el líder de LaLiga. El conjunto culé tiene el camino despejado para mantener el primer lugar tras la derrota del Real Madrid ante Getafe.

Barcelona tras ser eliminado por Atlético de Madrid l AP

El conjunto blaugrana busca sacudirse la eliminación y seguir peleando por el campeonato de La Liga y de igual manera prepararse para disputar Octavos de Final en UEFA Champions League.

La victoria para el conjunto azulgrana 4-1 ante Villarreal los tiene como amplios favoritos a llevarse el título de liga buscando el bicampeonato y peleando para conquistar la UEFA Champions League.

El Athletic Club de Bilbao marcha en la novena posición y viene de empatar a un gol con el Rayo Vallecano. San Mames recibe a un Barcelona que tiene que sacudirse la malaria de la eliminación y pese que Bilbao se crece en su casa, no le será una tarea sencilla.

Athletic Club de Bilbao | X: @AthleticClub

El conjunto de San Mames viene de un compromiso de Copa del Rey ante Real Sociedad, en un calendario muy exhaustivo y exigente para los blancos quienes buscan seguir peleando por puestos europeos.

¿Cuándo y donde ver el partido Athletic Club de Bilbao vs Barcelona?
Yamal en juego del FC Barcelona l AP

  • Lugar: Estadio de San Mamés

  • Fecha: 7 de marzo de 2026

  • Horario: 15:00 hrs tiempo de México

  • Canal: Sky Sports

