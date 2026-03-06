Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Box

¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares

Logan Paul en la pelea ante Mayweather | AP Le'Veon Bell en un juego con Steelers | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:17 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Logan Paul volverá al ring, pero no al de la WWE; el luchador se subirá al ring para boxear nuevamente.

El excorredor de los Pittsburgh Steelers, Le'Veon Bell, respondió al desafío lanzado por el creador de contenido y luchador de la WWE, Logan Paul, para protagonizar una pelea de box por un millón de dólares, en lo que podría convertirse en uno de los combates más mediáticos entre atletas y celebridades en los últimos años.

Bell no solo aceptó el reto, sino que también dejó claras sus condiciones para llevar a cabo el enfrentamiento.

Le’Veon Bell acepta la pelea de un millón de dólares

A través de redes sociales, Bell confirmó que está dispuesto a subirse al ring frente a Logan Paul. El exjugador de la NFL aseguró que quiere que el combate sea directo y sin polémicas, por lo que planteó un formato distinto al tradicional.

Bell propuso que la pelea continúe ronda tras ronda hasta que uno de los dos se rinda, descartando por completo la participación de jueces.

Le'Veon Bell, durante un partido de Steelers | AP

El excorredor también lanzó una indirecta al entorno de Paul, al asegurar que no confía en los jueces relacionados con el creador de contenido, por lo que prefiere que el resultado sea claro dentro del ring.

Le'Veon Bell rompe tacleadas | AP

Bell exige que toda la pelea sea grabada

Otra de las condiciones de Bell es que todo el combate sea filmado, con el objetivo de que el público pueda ver cada momento del enfrentamiento sin dudas sobre el resultado.

La intención del exjugador es evitar cualquier controversia y que el ganador quede definido de forma contundente frente a las cámaras.

Hasta el momento, Logan Paul no ha respondido oficialmente a las condiciones planteadas por Bell.

Floyd Mayweather se enfrentó a Logan Paul
Últimos videos
Lo Último
16:28 Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
16:20 ¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
16:17 ¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
16:03 Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
15:57 ¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
15:52 MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
15:39 Clásico Mundial de Béisbol: ¿Dónde ver México vs. Brasil? Fecha, hora y transmisión
15:38 F1 TV estrena nuevas voces y transmisión en español
15:32 Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
15:29 Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
06/03/2026
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
Contra
06/03/2026
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Box
06/03/2026
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Futbol
06/03/2026
Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
Futbol
06/03/2026
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
Futbol
06/03/2026
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?