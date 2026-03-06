¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares

El excorredor de los Pittsburgh Steelers, Le'Veon Bell, respondió al desafío lanzado por el creador de contenido y luchador de la WWE, Logan Paul, para protagonizar una pelea de box por un millón de dólares, en lo que podría convertirse en uno de los combates más mediáticos entre atletas y celebridades en los últimos años.

Bell no solo aceptó el reto, sino que también dejó claras sus condiciones para llevar a cabo el enfrentamiento.

Le’Veon Bell acepta la pelea de un millón de dólares

A través de redes sociales, Bell confirmó que está dispuesto a subirse al ring frente a Logan Paul. El exjugador de la NFL aseguró que quiere que el combate sea directo y sin polémicas, por lo que planteó un formato distinto al tradicional.

Bell propuso que la pelea continúe ronda tras ronda hasta que uno de los dos se rinda, descartando por completo la participación de jueces.

Le'Veon Bell, durante un partido de Steelers | AP

El excorredor también lanzó una indirecta al entorno de Paul, al asegurar que no confía en los jueces relacionados con el creador de contenido, por lo que prefiere que el resultado sea claro dentro del ring.

Le'Veon Bell rompe tacleadas | AP

Bell exige que toda la pelea sea grabada

Otra de las condiciones de Bell es que todo el combate sea filmado, con el objetivo de que el público pueda ver cada momento del enfrentamiento sin dudas sobre el resultado.

La intención del exjugador es evitar cualquier controversia y que el ganador quede definido de forma contundente frente a las cámaras.

Hasta el momento, Logan Paul no ha respondido oficialmente a las condiciones planteadas por Bell.