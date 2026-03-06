Laporta se lanza contra Victor Font: "No podemos dejar en sus manos todo lo que hemos construido"

El todavía presidente del Barcelona, Joan Laporta, intensifica de campaña de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo, en las que buscará la reelección por parte de los socios y ante esto, ha lanzado algunas críticas ante su mayor competidor, Victor Font.

Joan Laporta ha continuado con su agenda electoral tras superar con éxito el proceso de recogida de firmas. El actual mandatario azulgrana defendió su gestión y sus méritos para ser reelegido, destacando los logros de su mandato. "Ahora tenemos un estadio que será el orgullo de los culés. Ya hemos vuelto, es una realidad. Tenemos un equipazo y saneado", afirmó durante un acto en Igualada.

Laporta también quiso desmentir las acusaciones sobre una posible conversión del club en sociedad anónima. "Llevo cinco años escuchando que convertiríamos el club en sociedad anónima y los socios seguimos siendo propietarios. Los hechos desmienten estas afirmaciones del otro candidato", sentenció.

Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona

Laporta se lanza contr la oposición

En la contienda electoral del 15 de marzo, Laporta se enfrentará únicamente a Víctor Font, después de que Marc Ciria no lograra pasar el corte de las firmas. "Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Respetamos las decisiones de la junta. Estábamos pendientes de contra quién nos tendríamos que enfrentar. Estamos muy contentos de ser candidatos", comentó.

Con la vista puesta en el día de los comicios, el expresidente criticó duramente la estrategia de su rival y aseguró que no quiere dejar el equipo en sus manos ya que considera que podría arruinar lo que ha hecho recientemente.

"No podemos dejar en sus manos todo lo que hemos construido. Solo habla de lo que yo hago y de desestabilizar. Esto funciona muy bien y no veo una propuesta alternativa. Quiere sustituir a Deco por tres; lo veo psicodélico".

Víctor Font, empresario catalán que es candidato a la presidencia del Barcelona | IG @victor_font

Finalmente, Laporta se mostró especialmente orgulloso de la decisión de remodelar el estadio, un proyecto que considera fundamental y que recordó, Font estuvo en contra.

"La clave del futuro es el estadio. Nos da presente y futuro. El candidato decía que no era el momento de tomar esa decisión; se tenía que tener el coraje para hacerlo. Es la llave de todo lo que se va a producir. Si vive en otro mundo paralelo, será su problema, pero los culés están contentos", concluyó.