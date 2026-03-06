Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista

A partir de marzo de 2026, algunos celulares, televisores inteligentes y otros dispositivos dejarán de ser compatibles con Netflix, debido a que ya no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para ejecutar las nuevas actualizaciones de la plataforma.

Algunos celulares, televisores inteligentes y otros dispositivos dejarán de ser compatibles con Netflix. / iStock

La compañía explicó que constantemente actualiza su aplicación para mejorar la seguridad, el rendimiento y la calidad del servicio, por lo que algunos equipos antiguos quedan fuera de soporte cuando ya no pueden recibir actualizaciones del sistema o ejecutar nuevas funciones.

Entre los dispositivos que perderán compatibilidad a partir del 15 de marzo se encuentran principalmente Smart TV y celulares lanzados antes de 2015, así como algunos equipos que ya no reciben actualizaciones de software.

Televisores que dejarán de ser compatibles

Entre las pantallas que podrían quedarse sin acceso a la plataforma están: Modelos de Apple TV de primera, segunda y tercera generación

Televisores LG y Panasonic que ya no reciben actualizaciones y fueron lanzados antes de 2015

Smart TV Samsung de la serie EOS fabricados entre 2012 y 2015

Algunos modelos Sony Bravia, incluidos equipos de las series KDL, XBR, W95 y X95.

Algunos modelos de Smart TV, celulares y consolas ya no serán compatibles con la app de Netflix. / iStock

Celulares que ya no podrán usar Netflix

En el caso de los smartphones, los modelos que perderán soporte incluyen: Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2 Además, en dispositivos de Apple la aplicación solo seguirá funcionando en equipos que puedan actualizarse a iOS 17 o iPadOS 17. Otro cambio importante es que la app también dejó de estar disponible en la consola PlayStation 3, que perdió soporte desde el 2 de marzo de 2026.

La plataforma de streaming actualiza constantemente su aplicación, lo que deja fuera a dispositivos con software antiguo. / iStock

¿Qué hacer si tu televisión ya no tiene Netflix?

Si tu Smart TV deja de ser compatible, una alternativa es utilizar dispositivos externos que se conectan por HDMI, como reproductores de streaming o televisores inteligentes más recientes, que permiten seguir accediendo al catálogo de la plataforma.