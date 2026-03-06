Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Al Puskas? Rodrigo Contreras marcó un golazo que da la vuelta al mundo

Rodrigo Contreras marcó un gol de antología con Millonarios | X @MillosFCoficial
Rafael Trujillo 20:20 - 05 marzo 2026
El futbolista argentino se llevó los reflectores en la noche de Copa Sudamericana

El delantero de Millonarios, Rodrigo Contreras, fue el protagonista de la noche en la Copa Sudamericana, no solo por su espectacular gol desde media cancha, sino también por la controversia que generó su celebración y sus posteriores disculpas al equipo rival.

Contreras se convirtió en la figura indiscutible en la clasificación de Millonarios a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana. Su actuación fue clave en la victoria sobre Atlético Nacional, marcando dos de los tres goles de su equipo. Sin embargo, fue su primer tanto el que acaparó todas las miradas y ya se ha vuelto viral a nivel mundial.

Rodrigo Contreras se llevó los reflectores de la Copa Sudamericana | X @MillosFCoficial

¿Gol de Puskas?

El momento estelar ocurrió al minuto 22 del primer tiempo en el estadio Atanasio Girardot. Tras un forcejeo con William Tesillo, Contreras recuperó el balón y, sin dudarlo, remató desde antes de la mitad del campo, sorprendiendo al portero y anotando un golazo memorable.

Más adelante, con el partido aún en disputa, el delantero argentino volvió a ser decisivo. En una jugada de pura potencia, superó a Jorman Campuzano y selló el 3-1 definitivo que aseguraba el pase de Millonarios a la siguiente fase del torneo continental para el año 2026. Fue precisamente en la celebración de este gol donde surgió la polémica.

Rodrigo Contreras marcó un doblete ante Nacional | X @MillosFCoficial

La disculpa a Nacional

El festejo del tercer gol fue malinterpretado por algunos jugadores de Nacional, especialmente por el arquero David Ospina, quien pensó que el delantero se estaba burlando de la hinchada local. Esto provocó un tenso encontronazo en el campo.

El incidente fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa a David Ospina encarando a Contreras y empujándolo, convencido de que la celebración era una provocación. La acción le costó al experimentado guardameta una tarjeta amarilla.

El jugador explicó que su celebración es un gesto habitual dedicado a su hijo. "El festejo era para mi hijo, si ven videos míos siempre celebro así con el dedo para arriba. Si se sintieron ofendidos, pedirles disculpas porque no fue para ellos (los hinchas de Nacional), no me manejo así", concluyó.

Rodrigo Contreras ofreció disculpas a Atlético Nacional | X @MillosFCoficial
