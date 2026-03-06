Verificación de edad requerida
Hallan sin vida a Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos
La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el cuerpo localizado durante un operativo de búsqueda en el municipio de Coatetelco corresponde a Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que había sido reportada como desaparecida días antes.
Confirman muerte de Karol Toledo, estudiante de la UAEM
La joven, de 18 años, fue vista por última vez el 2 de marzo en el municipio de Mazatepec, lo que activó una ficha de búsqueda y movilizó a autoridades, familiares y compañeros universitarios para localizarla.
Durante las labores para dar con su paradero, personal de la Coordinación General de Servicios Periciales localizó un cuerpo sin vida en Coatetelco. Tras realizar estudios periciales y análisis correspondientes, se confirmó que se trataba de la estudiante.
En un comunicado, la fiscalía estatal señaló que “se compromete a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos delictivos”, mientras continúan las indagatorias del caso.
La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez.
¿Qué se sabe de la desaparición de Karol Toledo?
Karol Toledo Gómez estudiaba en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. Su desaparición generó preocupación en la comunidad universitaria, que se movilizó para exigir su pronta localización.
La universidad había solicitado previamente a las autoridades acciones inmediatas y coordinadas para encontrar a la joven y avanzar en la investigación.
Tras confirmarse su fallecimiento, la propia escuela emitió un mensaje de condolencias para la familia y amigos de la estudiante. En el pronunciamiento, la institución expresó que “no existen palabras que puedan mitigar el vacío que deja su ausencia” y reiteró su solidaridad con sus seres queridos.
Un caso que conmociona a la comunidad universitaria
La muerte de Karol Toledo ocurre en un contexto de preocupación entre estudiantes de la UAEM, ya que días antes también fue localizado sin vida el cuerpo de Kimberly Joselín, lo que ha generado protestas y exigencias de mayor seguridad.
Compañeros de la universidad y colectivos han pedido a las autoridades esclarecer el caso y garantizar condiciones de seguridad para la comunidad estudiantil.
