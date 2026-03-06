Hallan sin vida a Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el cuerpo localizado durante un operativo de búsqueda en el municipio de Coatetelco corresponde a Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que había sido reportada como desaparecida días antes.

La Fiscalía de Morelos activó previamente una ficha de búsqueda tras la desaparición de la joven en el municipio de Mazatepec.

Confirman muerte de Karol Toledo, estudiante de la UAEM

La joven, de 18 años, fue vista por última vez el 2 de marzo en el municipio de Mazatepec, lo que activó una ficha de búsqueda y movilizó a autoridades, familiares y compañeros universitarios para localizarla.

Durante las labores para dar con su paradero, personal de la Coordinación General de Servicios Periciales localizó un cuerpo sin vida en Coatetelco. Tras realizar estudios periciales y análisis correspondientes, se confirmó que se trataba de la estudiante.

En un comunicado, la fiscalía estatal señaló que “se compromete a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos delictivos”, mientras continúan las indagatorias del caso.

¿Qué se sabe de la desaparición de Karol Toledo?

Karol Toledo Gómez estudiaba en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. Su desaparición generó preocupación en la comunidad universitaria, que se movilizó para exigir su pronta localización.

La universidad había solicitado previamente a las autoridades acciones inmediatas y coordinadas para encontrar a la joven y avanzar en la investigación.

Tras confirmarse su fallecimiento, la propia escuela emitió un mensaje de condolencias para la familia y amigos de la estudiante. En el pronunciamiento, la institución expresó que “no existen palabras que puedan mitigar el vacío que deja su ausencia” y reiteró su solidaridad con sus seres queridos.

Mensaje de Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec.

Un caso que conmociona a la comunidad universitaria

La muerte de Karol Toledo ocurre en un contexto de preocupación entre estudiantes de la UAEM, ya que días antes también fue localizado sin vida el cuerpo de Kimberly Joselín, lo que ha generado protestas y exigencias de mayor seguridad.

El caso de Karol se suma al de Kimberly Joselín, también estudiante de la UAEM que desapareció y fue hallada sin vida.