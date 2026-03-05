Pollo Briseño en polémica: ex pareja del defensa lanza supuesto dardo tras interacción con Miroslava Montemayor

Una conversación que comenzó como una simple referencia futbolera terminó desatando un debate en redes sociales alrededor de Antonio Briseño. El defensa del Deportivo Toluca se volvió tendencia después de interactuar con las periodistas deportivas Majo González y Miroslava Montemayor, lo que posteriormente provocó la reacción de su ex pareja en redes sociales.

Todo comenzó durante una transmisión deportiva en la que González hizo una comparación entre una jugada del defensor inglés Dan Burn y el estilo aguerrido que caracteriza al “Pollo” Briseño dentro de la cancha. El comentario no pasó desapercibido y terminó llegando hasta el propio futbolista mexicano.

Katia Itzel García saluda a 'Pollo' Briseño en el partido de Toluca en Cuartos de Final del Apertura 2025 | IMAGO 7

La interacción que encendió las redes

El zaguero decidió responder al comentario a través de redes sociales con un tono amistoso. En su mensaje agradeció la referencia y, además, aprovechó para enviar un saludo a Montemayor, quien reaccionó con emojis de risa, lo que dio pie a una serie de comentarios entre los aficionados.

Gracias por el saludo, @MajolaB.

Aprovechando la dinámica de saludos… ahí me saludas también a @MiroslavaMont 🙈

¡Besos y abrazos! https://t.co/LQrfjXxD0B — Antonio Briseño Vázquez (@pollobv) March 4, 2026

La interacción fue tomada inicialmente como una broma entre figuras del ámbito deportivo, especialmente porque la conductora mantiene una relación sentimental pública. Sin embargo, el intercambio no tardó en viralizarse y se convirtió en tema de conversación entre seguidores del futbol mexicano.

El episodio tomó un giro inesperado cuando Alethia Sada, ex pareja del jugador y madre de sus hijas, publicó un video en TikTok que muchos usuarios interpretaron como una indirecta relacionada con la situación.

Pollo Briseño con el título de la Liga MX | MEXSPORT

El video que desató especulaciones

En el clip compartido por Sada aparece una frase que dice: “Cuando entra a mi perfil para saber si la ex era fea”, acompañada de un gesto irónico. El contenido rápidamente comenzó a circular entre los seguidores que ya estaban atentos al intercambio previo.

El video acumuló miles de reacciones en poco tiempo y generó una ola de comentarios de usuarios que conectaron la publicación con lo ocurrido entre el defensa del Toluca y la conductora de televisión.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado que el video tenga un destinatario específico. Sin embargo, el contexto en el que surgió la publicación hizo que muchos aficionados interpretaran el mensaje como un dardo dentro de una historia que pasó de una transmisión deportiva a convertirse en un fenómeno viral en redes sociales

Miroslava en presentación | @CiudadDeMéxico26