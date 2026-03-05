VIDEO: The Boys lanza tráiler de temporada final: así será el último enfrentamiento contra Homelander

La historia de The Boys está cerca de llegar a su final. Prime Video reveló el tráiler oficial de la quinta y última temporada, donde se anticipa el enfrentamiento definitivo entre los humanos y los temidos superhéroes conocidos como “supers”.

En el adelanto se observa a Homelander, interpretado por Antony Starr, decidido a llevar su poder al límite. El personaje busca alcanzar la inmortalidad utilizando V-One, una nueva versión del suero Compound-V, sustancia responsable de crear a los superhumanos dentro del universo de la serie.

Mientras tanto, el conflicto escala en varios frentes. Homelander decide recurrir a Soldier Boy, su padre biológico interpretado por Jensen Ackles, con la intención de reforzar su dominio.

Esta última entrega promete más acción entre humanos y supers / Especial

Del otro lado, Billy Butcher, personaje encarnado por Karl Urban, continúa enfrentando las consecuencias de haber usado una versión temporal del Compound-V, lo que le dejó habilidades especiales derivadas de un tumor cancerígeno.

Personajes de Gen V se integran a la historia

El tráiler también confirmó que el universo de la serie seguirá conectado, ya que personajes del spinoff Gen V aparecerán en la temporada final. Las actrices Jaz Sinclair y London Thor participan en una escena junto a Annie January/Starlight, interpretada por Erin Moriarty.

De acuerdo con la sinopsis oficial, el escenario será más oscuro que nunca. Homelander domina el mundo y gobierna según sus propios caprichos.

¿Será el fin de Homelander? Eso lo sabremos hasta el próximo 8 de abril cuando se estrene la quinta temporada / Especial

Al mismo tiempo, Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un “Freedom Camp”, mientras Annie intenta organizar una resistencia. Kimiko se encuentra desaparecida y Butcher reaparece con un arma biológica capaz de cambiar el destino del planeta.

Fecha de estreno y final de la serie

La quinta temporada llegará a Prime Video el miércoles 8 de abril, con el lanzamiento de dos episodios iniciales. Después, los capítulos se estrenarán de manera semanal hasta el 20 de mayo, fecha en la que concluirá la historia principal.

Sin embargo, el universo de The Boys continuará expandiéndose. Además de Gen V, la plataforma confirmó el desarrollo de Vought Rising, una precuela centrada en Soldier Boy y Stormfront.

Cada semana estará saliendo un capítulo nuevo de The Boys / Especial

Creada por Eric Kripke y basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie es producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios.

Con esta última temporada, The Boys promete cerrar su historia con el enfrentamiento más grande entre humanos y superhéroes desde el inicio de la serie.