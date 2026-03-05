Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: The Boys lanza tráiler de temporada final: así será el último enfrentamiento contra Homelander

Homelander seguirá luchando para conservar su fama ante el mundo / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:07 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Prime Video muestra el primer adelanto de la quinta temporada, donde humanos y “supers” se preparan para la batalla definitiva

La historia de The Boys está cerca de llegar a su final. Prime Video reveló el tráiler oficial de la quinta y última temporada, donde se anticipa el enfrentamiento definitivo entre los humanos y los temidos superhéroes conocidos como “supers”.

En el adelanto se observa a Homelander, interpretado por Antony Starr, decidido a llevar su poder al límite. El personaje busca alcanzar la inmortalidad utilizando V-One, una nueva versión del suero Compound-V, sustancia responsable de crear a los superhumanos dentro del universo de la serie.

Mientras tanto, el conflicto escala en varios frentes. Homelander decide recurrir a Soldier Boy, su padre biológico interpretado por Jensen Ackles, con la intención de reforzar su dominio.

Esta última entrega promete más acción entre humanos y supers / Especial

Del otro lado, Billy Butcher, personaje encarnado por Karl Urban, continúa enfrentando las consecuencias de haber usado una versión temporal del Compound-V, lo que le dejó habilidades especiales derivadas de un tumor cancerígeno.

Personajes de Gen V se integran a la historia

El tráiler también confirmó que el universo de la serie seguirá conectado, ya que personajes del spinoff Gen V aparecerán en la temporada final. Las actrices Jaz Sinclair y London Thor participan en una escena junto a Annie January/Starlight, interpretada por Erin Moriarty.

De acuerdo con la sinopsis oficial, el escenario será más oscuro que nunca. Homelander domina el mundo y gobierna según sus propios caprichos.

¿Será el fin de Homelander? Eso lo sabremos hasta el próximo 8 de abril cuando se estrene la quinta temporada / Especial

Al mismo tiempo, Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un “Freedom Camp”, mientras Annie intenta organizar una resistencia. Kimiko se encuentra desaparecida y Butcher reaparece con un arma biológica capaz de cambiar el destino del planeta.

Fecha de estreno y final de la serie

La quinta temporada llegará a Prime Video el miércoles 8 de abril, con el lanzamiento de dos episodios iniciales. Después, los capítulos se estrenarán de manera semanal hasta el 20 de mayo, fecha en la que concluirá la historia principal.

Sin embargo, el universo de The Boys continuará expandiéndose. Además de Gen V, la plataforma confirmó el desarrollo de Vought Rising, una precuela centrada en Soldier Boy y Stormfront.

Cada semana estará saliendo un capítulo nuevo de The Boys / Especial

Creada por Eric Kripke y basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie es producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios.

Con esta última temporada, The Boys promete cerrar su historia con el enfrentamiento más grande entre humanos y superhéroes desde el inicio de la serie.

Homelander decide recurrir a Soldier Boy para que le ayude a seguir conservando el poder / Especial
Últimos videos
Lo Último
15:11 ¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
14:46 ¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
14:46 Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
14:43 ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
14:33 F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
14:31 Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
14:29 ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
14:16 8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer ni se dan flores?
13:54 VIDEO: Vocalista de Los Recoditos es acusado por su esposa de agresión
13:49 Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP
Fórmula 1
05/03/2026
¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Contra
05/03/2026
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
Futbol
05/03/2026
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Futbol
05/03/2026
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Línea de meta del Gran Premio de Australia | AP
Fórmula 1
05/03/2026
F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
Futbol
05/03/2026
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal