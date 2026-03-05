Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México

El calendario de la Leagues Cup ya quedó definido y los clubes regiomontanos, Tigres y Monterrey, ya conocen a sus rivales y fechas para la fase inicial del torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS.

Tigres debutará el 4 de agosto enfrentando al Real Salt Lake. Posteriormente jugará el 7 de agosto contra Minnesota, y cerrará su participación en esta etapa el 11 de agosto ante Vancouver Whitecaps. De estos encuentros, el conjunto felino tendrá un partido en México, el cual será precisamente el duelo frente al equipo canadiense.

Tigres celebrando gol de Ángel Correa I IMAGO7

Por su parte, Rayados iniciará su camino en la competencia el 5 de agosto frente a Orlando City. Después se medirá el 8 de agosto contra Inter Miami, y concluirá su participación en la fase de grupos el 12 de agosto cuando enfrente a Nashville.

Uno de los partidos que más llama la atención es el enfrentamiento entre Monterrey e Inter Miami, ya que el club regiomontano volverá a verse las caras con el equipo de Lionel Messi y con su ex jugador Germán Berterame.

Orellana celebra su gol con Rayados | MEXSPORT

Ambos equipos ya se enfrentaron en la Concacaf Champions Cup, serie en la que Rayados logró eliminar al conjunto estadounidense.