Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México
El calendario de la Leagues Cup ya quedó definido y los clubes regiomontanos, Tigres y Monterrey, ya conocen a sus rivales y fechas para la fase inicial del torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS.
Tigres debutará el 4 de agosto enfrentando al Real Salt Lake. Posteriormente jugará el 7 de agosto contra Minnesota, y cerrará su participación en esta etapa el 11 de agosto ante Vancouver Whitecaps. De estos encuentros, el conjunto felino tendrá un partido en México, el cual será precisamente el duelo frente al equipo canadiense.
Por su parte, Rayados iniciará su camino en la competencia el 5 de agosto frente a Orlando City. Después se medirá el 8 de agosto contra Inter Miami, y concluirá su participación en la fase de grupos el 12 de agosto cuando enfrente a Nashville.
Uno de los partidos que más llama la atención es el enfrentamiento entre Monterrey e Inter Miami, ya que el club regiomontano volverá a verse las caras con el equipo de Lionel Messi y con su ex jugador Germán Berterame.
Ambos equipos ya se enfrentaron en la Concacaf Champions Cup, serie en la que Rayados logró eliminar al conjunto estadounidense.
Con este calendario, tanto Tigres como Rayados buscarán avanzar en el torneo internacional y mantener el protagonismo de los clubes mexicanos frente a los equipos de la MLS.
