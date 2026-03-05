Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizan pelea en redes por 'polémica' arbitral

Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizaron pelea en redes | MEXSPORT
Rafael Trujillo 00:15 - 05 marzo 2026
El futbolista de Rayados criticó al exsilbante por su apreciación a una jugada

El partido entre Monterrey y Querétaro en la Jornada 9 del Liga MX dejó más que un resultado abultado en el marcador. Tras la victoria de Rayados por 4-0 en el Estadio BBVA, una jugada polémica generó un intercambio público entre el defensor Carlos Salcedo y el exárbitro Fernando Guerrero.

El encuentro representó el primer compromiso del club regiomontano tras la salida del entrenador Domènec Torrent, y también significó el regreso a la victoria después de varias jornadas. Sin embargo, la conversación posterior al partido se centró en una acción previa a uno de los goles del conjunto local.

Orellana celebra su gol con Rayados | MEXSPORT
El cantante criticó el arbitraje

Guerrero, quien actualmente se desempeña como analista arbitral en televisión, como es costumbre utilizó sus redes sociales para cuestionar la jugada protagonizada por el defensor de Rayados y que resultó en uno de los goles del equipo regiomontano.

“ERROR GRAVE. Falta en el APP de Salcedo de Rayados sobre el jugador de Querétaro El árbitro frente a la acción no sanciona y el VAR comiendo tortas. Los agarraron 4 atacantes vs 3 defensores”, comentó el exsilbante.

Fernando Guerrero en partido | IMAGO7

Salcedo responde al análisis del exárbitro

Poco después del comentario, y ya terminado el partido en el Estadio BBVA, el propio Salcedo respondió desde sus redes sociales con su interpretación de la jugada y con una referencia a otros criterios arbitrales.

“Ayyy Cantante... si ves en la jugada él alargó el balón y el arrastra el pie pero bueno, igual estaría bueno que se pongan de acuerdo con los criterios entre los árbitros y las las faltas. Por qué no te vi diciendo nada cuando se equivocaron en el penal de la final de CA vs Ame… saludos y un abrazo”, escribió el defensor del club regiomontano.

Carlos Salcedo dio su postura sobre una posible falta ante Querétaro | MEXSPORT

El intercambio continuó cuando Guerrero respondió nuevamente al futbolista, reiterando su postura sobre la acción que se produjo antes del gol de Monterrey. “Ay Carlos, es falta. No jugaste la pelota y con tu pierna recogida de manera IMPRUDENTE golpeaste al rival de ahí se inició el ataque de tu equipo (app) y cayó el gol”, añadió el exárbitro.

Monterrey volvió al triunfo en el Clausura 2026

Más allá de la discusión generada en redes sociales, Monterrey consiguió un triunfo contundente en casa frente a Querétaro. El equipo regiomontano se impuso con marcador de 4-0, resultado que representó su primer triunfo desde el 14 de febrero, cuando vencieron a León.

El encuentro también marcó la primera victoria del equipo tras la destitución del técnico Domènec Torrent. Con el resultado, Rayados sumó tres puntos en el torneo mientras la conversación sobre la jugada previa al gol continuó en redes sociales entre el jugador y el exsilbante.

