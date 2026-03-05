Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Así marcha la tabla general tras la Jornada 9 del Clausura 2026

América atraviesa un mal momento tras perder ante Juárez | MEXSPORT
Mauricio Díaz Valdivia 00:00 - 05 marzo 2026
Enlace copiado
Cruz Azul utilizó el primer día de esta fecha doble para afianzarse en el liderato; solamente resta un equipo invicto

Concluyó la Jornada 9 del Liga MX, la cual dejó pocos movimientos en la tabla por ahora, pero esos mismos, han servido para confirmar el buen o mal momento de algunos clubes. Tras la segunda fecha doble, Cruz Azul se confirma como el mejor del torneo y el América entra en crisis.

Los polos de cada lado de la clasificación están más que claros, pues La Máquina está imparable, pero por el otro lado, los Laguneros siguen incrementando su crisis de resultados. Esta es la tabla por ahora:

Toluca se mantiene como sublíder de la competencia | Imago7

¿Cómo marchan los equipos de la Liga MX?

Tenemos a un nuevo líder desde la Jornada 8 en la que Chivas perdió ante Toluca, resultado que aprovechó Cruz Azul con su victoria ante Rayados para meterse a la cima de la competencia. Esta situación la han confirmado con el inicio de la jornada cuando vencieron 1-2 a Santos Laguna, quienes se mantienen en el fondo de la tabla.

Pachuca ya es del parte del Top 4 del torneo, pues después de su victoria en contra de Necaxa, los Tuzos se ponen a un solo punto de Chivas, quienes no van a jugar en estos días su partido en contra de León; Toluca se queda con el segundo puesto, tres puntos arriba de Guadalajara tras arrancarle el invicto a Pumas en casa, sumando los bicampeones ahora 21 puntos, uno por abajo de La Máquina de Nicolás Larcamón.

La sorpresa de la Jornada fue la derrota de Tigres ante Puebla, el cual terminó en 3-1 en favor de los enfranjados. Por su parte, los Rojinegros del Atlas superaron a los Xolos de Tijuana, reafirmándose en la zona de Liguilla.

Finalmente la jornada la cerro el equipo del América, mismo que volvió a caer en casa ahora ante FC Juárez. Los dirigidos por André Jardine no encuentran su mejor futbol y terminaron en la décima posición del torneo tras nueve fechas.

Poncho González comandó el triunfo de Atlas | MEXSPORT

El fondo de la tabla

El presente de Santos Laguna es terrible, pues incluso con cambio de técnico han sido derrotados por el líder y se mantienen con dos puntos como el peor equipo del certamen; los Cañoneros con su derrota en San Luis no lograron salir de la posición 16, también esperando por más resultados.

Necaxa solamente tiene nueve puntos después de haber perdido en contra de los Tuzos, por lo que estar en la media tabla es algo con lo que se siguen teniendo que conformar.

Jugadores del América tras caer ante Juárez en Liga MX I IMAGO7
Liga MX
