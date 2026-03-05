Nico Sánchez da mensaje de unidad tras su debut en Rayados: "Monterrey somos todos"

Rayados dio un golpe de autoridad al derrotar en casa 4-0 al Querétaro con Nicolás Sánchez al frente como DT y dando un mensaje importante sobre el equipo.

El mensaje que intento dar es lo que siento: que Monterrey somos todos. No somos algunos pocos. Estoy convencido y se lo dije a los muchachos apenas me nombraron entrenador que tenemos un gran equipo. Tenemos prácticamente dos jugadores por posición, jerarquía, juventud, buenos jugadores nacionales y extranjeros

“Era encontrar la tecla para generar en ellos un nuevo compromiso con este proceso y marcar un nuevo rumbo. No es empezar de cero, pero sí cambiar la dinámica que veníamos teniendo como equipo.”

Sergio Canales festeja un gol con Rayados en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Además dejó en claro lo que busca realizar con la plantilla que tiene en su equipo para los próximos compromisos.

“Lo que busco con el equipo, sabiendo que tenemos jugadores de buen pie, jerarquía y gente determinante, es subir la intensidad. Quiero un equipo que quiera recuperar la pelota rápido, porque sabemos que después la vamos a tener. Quiero un equipo más agresivo al defender y al recuperar la pelota cuanto antes.”

Nico Sánchez espera el Clásico ante Tigres

Nicolás Sánchez se convirtió en referente en Rayados durante los clásicos regios que disputó como jugador y ahora como DT habla al respecto del próximo juego ante Tigres.

“En cuanto al Clásico, me crié en el futbol y me enseñaron que es un partido aparte. No importa cómo llegue cada equipo. Cuando sale el calendario, todos miran cuándo se juega ese partido.”